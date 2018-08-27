Кризис

Руководитель РЖД предложил отказаться от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям

Руководитель ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров предложил отказаться от выплат дивидендов владельцам обыкновенных акций корпорации. Как сообщает ТАСС, свою инициативу О. Белозеров высказал на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.



Как полагает глава ОАО «РЖД», выплаты следует сохранить только по привилегированным акциям. По словам Олега Белозерова, удержанные с обыкновенных акций средства будут направлены на инвестиционные проекты, утвержденные правительством РФ.



По оценке руководителя ООО «РЖД», объем инвестиционной программы перевозчика до 2025 года составит 7 трлн руб.

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