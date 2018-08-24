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«Уральский Рабочий»: Тренажеры под открытым небом: в Свердловской области открылась новая спортивная площадка
24 август 2018 (09:13)
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга торжественно открыли новый спортивный корт рядом с «кварталом новаторов».
Площадка многофункциональна — летом здесь можно играть в футбол на мягком покрытии из искусственной травы, а зимой корт можно залить для игры в хоккей. Пользоваться сооружением могут все жители района. Следить за порядком и обслуживать спортивный объект будет администрация Орджоникидзевского района.
Новый корт — не единственный спортивный объект, в последние годы на Урале их открывается много. В Свердловской области создаются все условия для занятия спортом не только детей, но и взрослых. По данным министерства физической культуры и спорта, в прошлом году в Свердловской области было возведено и реконструировано 77 спортивных сооружений, на проведение работ было выделено 11,4 миллиарда рублей.
Кроме того, в уральской столице появляются и отдельные спортивные площадки под открытым небом, на которых есть лесенки, брусья, турники, рукоходы и различные лазалки.
«Можно провести тренировку по пути домой с учебы или работы, не тратя дополнительного времени на поездку в тренажерный зал. Площадки есть в Ленинском районе — в парке Архипова, на улице Академика Бардина, 15, в Зеленой Роще и парке Чкалова. В Железнодорожном районе в СК «Динамо», в Октябрьском районе — в парке имени Энгельса, на улице Лучевой, 35, в парке 50-летия Советской Власти на Метеогорке и в саду имени Павлика Морозова», — отметили в администрации Екатеринбурга.
Спортивные площадки есть в Орджоникидзевском (СОК «Калининец») и Чкаловском районе (на улице Рощинской, 37 и в рекреационной зоне возле ТЦ «Дирижабль»).
Многие площадки оснащены хорошим амортизирующим покрытием и всеми необходимыми для самостоятельных тренировок снарядами. Размеры уличных спорткомплексов разные — есть небольшие, площадью около 150 квадратных метров, а есть гигантские, как в парке Чкалова или возле стадиона «Калининец» — их площадь составляет около тысячи квадратных метров.
Немало объектов создано в регионе и для развития профессионального спорта. Так, одним из самых значимых спортивных событий Урала в этом году стало открытие Академии единоборств. Это первый подобный объект в области, полностью ориентированный на развитие единоборств, и самый большой в стране.
«В здании спортивного комплекса шесть этажей. Есть залы для занятий боксом, греко-римской борьбой и MMA, тайским боксом, карате и дзюдо. Есть и тренажерный зал. Всего можно осваивать более десяти видов боевых искусств. Есть и ринг с трибунами. С самого открытия академии звонят люди, приходят, интересуются, записываются на занятия сами, подбирают секции для детей. К работе привлечены опытные тренеры», — рассказали в Уральской академии единоборств РМК.
К слову, директором нового спортивного центра был назначен Иван Штырков — русский самбист и боец смешанных единоборств, бронзовый призер чемпионатов России по самбо, мастер спорта России.
Открытие в Свердловской области крупного спортивного центра, который специализируется именно на единоборствах, действительно обосновано. Ведь в регионе различными видами боевых искусств занимаются почти 23 тысячи человек.
Чемпионат мира по футболу оставил региону не только яркие впечатления, но и богатое материальное наследие — сооружения, здания и инфраструктуру для детского спорта.
В регионе даже была разработана программа использования спортивных объектов после ЧМ по футболу. Все тренировочные площадки отданы горожанам и детским спортивным школам. Так, парк-стадион «Ермак» передан детско-юношеской школе олимпийского резерва № 18. Стадион «Калининец» получила футбольная школа «Урал», где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион «Исеть» отошел детским-юношеским спортивным школам «Буревестник» и «Локомотив», насчитывающим 250 воспитанников.
Реконструированный несколько лет назад стадион «Урал» после матчей ЧМ стал площадкой для детских команд одноименного футбольного клуба в структуре футбольной академии, насчитывающей более 200 воспитанников.
Помимо единоборств и футбола, в регионе активно развиваются и зимние виды спорта.
«На данный момент в Свердловской области действует более 600 открытых хоккейных кортов и около 20 крытых ледовых арен. Хоккейную подготовку ведут около 40 отделений детско-юношеских спортивных школ», — рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта.
В этом году в регионе планируется открыть шесть ледовых арен. На каждую из них было выделено по 350 миллионов рублей. Эти площадки предназначены для проведения тренировок и соревнований городского, областного и федерального уровней по хоккею и фигурному катанию.
Площадка многофункциональна — летом здесь можно играть в футбол на мягком покрытии из искусственной травы, а зимой корт можно залить для игры в хоккей. Пользоваться сооружением могут все жители района. Следить за порядком и обслуживать спортивный объект будет администрация Орджоникидзевского района.
Новый корт — не единственный спортивный объект, в последние годы на Урале их открывается много. В Свердловской области создаются все условия для занятия спортом не только детей, но и взрослых. По данным министерства физической культуры и спорта, в прошлом году в Свердловской области было возведено и реконструировано 77 спортивных сооружений, на проведение работ было выделено 11,4 миллиарда рублей.
Кроме того, в уральской столице появляются и отдельные спортивные площадки под открытым небом, на которых есть лесенки, брусья, турники, рукоходы и различные лазалки.
«Можно провести тренировку по пути домой с учебы или работы, не тратя дополнительного времени на поездку в тренажерный зал. Площадки есть в Ленинском районе — в парке Архипова, на улице Академика Бардина, 15, в Зеленой Роще и парке Чкалова. В Железнодорожном районе в СК «Динамо», в Октябрьском районе — в парке имени Энгельса, на улице Лучевой, 35, в парке 50-летия Советской Власти на Метеогорке и в саду имени Павлика Морозова», — отметили в администрации Екатеринбурга.
Спортивные площадки есть в Орджоникидзевском (СОК «Калининец») и Чкаловском районе (на улице Рощинской, 37 и в рекреационной зоне возле ТЦ «Дирижабль»).
Многие площадки оснащены хорошим амортизирующим покрытием и всеми необходимыми для самостоятельных тренировок снарядами. Размеры уличных спорткомплексов разные — есть небольшие, площадью около 150 квадратных метров, а есть гигантские, как в парке Чкалова или возле стадиона «Калининец» — их площадь составляет около тысячи квадратных метров.
Немало объектов создано в регионе и для развития профессионального спорта. Так, одним из самых значимых спортивных событий Урала в этом году стало открытие Академии единоборств. Это первый подобный объект в области, полностью ориентированный на развитие единоборств, и самый большой в стране.
«В здании спортивного комплекса шесть этажей. Есть залы для занятий боксом, греко-римской борьбой и MMA, тайским боксом, карате и дзюдо. Есть и тренажерный зал. Всего можно осваивать более десяти видов боевых искусств. Есть и ринг с трибунами. С самого открытия академии звонят люди, приходят, интересуются, записываются на занятия сами, подбирают секции для детей. К работе привлечены опытные тренеры», — рассказали в Уральской академии единоборств РМК.
К слову, директором нового спортивного центра был назначен Иван Штырков — русский самбист и боец смешанных единоборств, бронзовый призер чемпионатов России по самбо, мастер спорта России.
Открытие в Свердловской области крупного спортивного центра, который специализируется именно на единоборствах, действительно обосновано. Ведь в регионе различными видами боевых искусств занимаются почти 23 тысячи человек.
Чемпионат мира по футболу оставил региону не только яркие впечатления, но и богатое материальное наследие — сооружения, здания и инфраструктуру для детского спорта.
В регионе даже была разработана программа использования спортивных объектов после ЧМ по футболу. Все тренировочные площадки отданы горожанам и детским спортивным школам. Так, парк-стадион «Ермак» передан детско-юношеской школе олимпийского резерва № 18. Стадион «Калининец» получила футбольная школа «Урал», где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион «Исеть» отошел детским-юношеским спортивным школам «Буревестник» и «Локомотив», насчитывающим 250 воспитанников.
Реконструированный несколько лет назад стадион «Урал» после матчей ЧМ стал площадкой для детских команд одноименного футбольного клуба в структуре футбольной академии, насчитывающей более 200 воспитанников.
Помимо единоборств и футбола, в регионе активно развиваются и зимние виды спорта.
«На данный момент в Свердловской области действует более 600 открытых хоккейных кортов и около 20 крытых ледовых арен. Хоккейную подготовку ведут около 40 отделений детско-юношеских спортивных школ», — рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта.
В этом году в регионе планируется открыть шесть ледовых арен. На каждую из них было выделено по 350 миллионов рублей. Эти площадки предназначены для проведения тренировок и соревнований городского, областного и федерального уровней по хоккею и фигурному катанию.
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