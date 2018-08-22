Кризис

В Минэнерго РФ предложили дважды проиндексировать тарифы ЖКХ в 2019 году

Минэнерго РФ предложило провести индексацию тарифов ЖКХ дважды за 2019 год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы министерства Вячеслава Кравченко.



По его словам, с 1 января 2019 года цены на услуги ЖКХ должны быть увеличены на 1,7% в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 июля того же года тарифы предлагается проиндексировать еще на 4% в соответствии с инфляцией. Это больше, чем в варианте второго повышения Минэкономразвития РФ — 2,4%.



Ранее с предложением о двойном увеличении цен на коммунальные услуги выступили ресурсоснабжающие организации. Соответствующее обращение было направлено «Советом производителей энергии» в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

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