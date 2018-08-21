Кризис

Более половины россиян готовы отменить поездку за границу при курсе евро от 80 рублей

Большинство (57%) опрошенных россиян готовы отказаться от заграничной поездки, если евро будет стоить от 80 до 90 руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий «Туту.ру» со ссылкой на данные собственного исследования.



«На фоне валютных колебаний провели опрос, чтобы узнать, при каком курсе евро путешественники готовы отменить свою поездку за границу. Своим мнением с 13 по 20 августа поделились 4,3 тыс. человек. «Психологическим барьером» для участников опроса оказался курс 80 руб. и выше за евро», — рассказали в пресс-службе.



Между тем 16% респондентов сообщили, что их испугает курс от 90 до 100 руб. 9% ответили, что отменят поездку, если за евро придется отдать от 120 руб. и выше. Менее четверти опрошенных (18%) признались, что не готовы отказываться от отдыха и поедут за границу в любом случае.



Отметим, что официальный курс евро на 22 августа составляет 77,35 руб.

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