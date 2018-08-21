УЭХК поддержал социальные проекты

Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК», предприятие Топливной компании Росатома ТВЭЛ в Новоуральске) направил более 2,5 млн руб. на поддержку новоуральских проектов в области образования, культуры и искусства. Финансовую поддержку получат разработки в области образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения, охраны окружающей среды, социального обслуживания малоимущих и социально не защищенных категорий граждан.Из 62 заявок на гранты рабочая группа, в которую вошли независимые эксперты, представляющие разные сферы деятельности, отобрала 27 проектов.В число победителей конкурса грантов, которые получат финансовую поддержку комбината, вошли 17 учреждений и организаций Новоуральска. В частности, речь идет о проектах Центра внешкольной работы «Новое поколение Росатома» и «Создание и показ новых коллекций творческой мастерской Ольги Шубиной», а также «Первый шаг в атомный проект» и «Именные премии АО «УЭХК» победителям олимпиад» Учебно-методического центра развития образования.«У нас гранты получили два проекта, один из них представляет коллектив творческой мастерской Ольги Шубиной. Он давно сотрудничает с Росатомом и УЭХК, участвует практически во всех крупных городских мероприятиях. Получение средств на новые коллекции дает возможность коллективу развиваться, возможно, достичь нового уровня в своем творческом становлении. Проект «Новое поколение Росатома» был разработан специально к юбилею комбината и города и содержит материалы по истории Новоуральска, истории УЭХК и соответствующие концертные номера. Дети с большим интересом в нем участвуют», — рассказала и.о. директора МАУ ДО «Центр внешкольной работы» Александра Русинова.По ее словам, финансовая помощь УЭХК для Центра уже стала доброй традицией: в предыдущие годы гранты выиграли проекты, связанные с экологией.Среди разработок, которые также получили поддержку комбината, — творческие инициативы профсоюзной организации неработающих пенсионеров УЭХК, ДК «Новоуральский», Театра музыки, драмы и комедии, музыкальные программы Детской школы искусств, культурно-образовательные проекты Публичной библиотеки.«Путевку в жизнь» получили и исторические проекты Новоуральского технологического колледжа, интеллектуально-познавательные и памятные турниры школы № 54, развивающие мероприятия детского сада «Росток» и Союза молодежных организаций Новоуральска.«УЭХК — социально ответственное предприятие. Благодаря грантовой поддержке комбината в городе реализовано большое количество уникальных образовательных и культурно-просветительских проектов, результаты которых по достоинству оценили тысячи новоуральцев», — пояснила заместитель генерального директора АО «УЭХК» по экономике и финансам Ольга Акишева.Между тем поддержку Росатома получают и другие атомграды Свердловской области. Так, генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров в ходе информационной встречи на Белоярской АЭС в начале августа рассказал, что финансирование развития города-спутника атомной станции будет обеспечиваться как в рамках соглашения о дополнительных налоговых отчислениях между ГК «Росатом» и руководством Свердловской области, так и в виде проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»).Отметим, что поддержка ГК «Росатом» позволяет вести постоянную работу над повышением уровня жизни в городах присутствия ее предприятий. Помимо образовательных и культурных проектов, «атомные» средства направляются на развитие инфраструктуры, а также системы здравоохранения: примером здесь может служить проект «Бережливая поликлиника», который успешно реализуется в Заречном и Новоуральске.