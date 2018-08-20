Кризис

Уралтрансбанк закрывает в Свердловской области еще четыре отделения

Уралтрансбанк разместил на своем официальном сайте объявления о закрытии еще четырех отделений в Свердловской области. С 10 сентября 2018 года прекратят работу офисы в Каменске-Уральском, Серове, Богдановиче и Полевском.



В Каменске-Уральском банк закроет офис № 3 по адресу Ленина, 24, в Серове закроют офис № 2 на ул. Карла Маркса, 30, в Богдановиче будет закрыт офис № 2 на ул. Степана Разина, 39 к 1, в Полевском закроют офис № 2 на ул. Карла Маркса, 11 А.



В августе банк уже объявлял о закрытии пяти отделений в Свердловской области. На начало 2018 года у банка было 42 отделения. То есть за 8 месяцев банк сократил сеть офисов более чем на треть.



Свое решение руководство банка объясняет в объявлениях «оптимизацией сети».



Банк 16-й месяц подряд входит в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте регулятора.

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