«Уральский Рабочий»: Теперь не полихачишь: число камер на дорогах в ближайшие годы вырастет вдвое

В ведомстве уточняют, что на сегодняшний день на российских дорогах установлено более девяти тысяч комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. По плану Минтранса, к концу 2019 года количество камер должно увеличиться на 11%, к концу 2020-го — на 33% (от существующего сейчас числа), 2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%, к началу 2025 года их количество обещает в два раза превысить сегодняшний показатель.В Свердловской области массовая установка систем видеофиксации началась с 2013 года. В прошлом году в регионе насчитывалось порядка 130 камер. Большая часть стационарных средств фиксации установлена в Екатеринбурге и других крупных городах региона — Первоуральске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Березовском.«Как правило, комплексы фото- и видеофиксации нарушений устанавливаются на участках дорог с плохой видимостью, около школ, на перекрестках и в местах, где за год произошло более трех аварий с пострадавшими», — рассказали в ГИБДД.Так, в этом году, согласно материалам, опубликованным на сайте госзакупок, власти региона выделили порядка 130 миллионов рублей на закупку 69 камер фото- и видеофиксации. По данным документа, камеры будут установлены на трассах Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Екатеринбург — Невьянск, Пермь — Екатеринбург, Екатеринбург — Тюмень, Нижний Тагил — Нижняя Салда, Южный подъезд к Нижнему Тагилу, а также на подъезде к уральской столице.В Екатеринбурге в этом году будут установлены 10 камер, в том числе две — на улице Московской (от Пальмиро Тольятти до Хасановской), шесть — на ЕКАД и 12 — на Кольцовском тракте. В других городах области в этом году тоже устанавливают камеры: четыре в Краснотурьинске, шесть в Первоуральске, пять в Каменске-Уральском и четыре в Березовском.В обновленном проекте Минтранса, помимо увеличения числа средств фиксации нарушений, есть еще одно новшество — микроавтобусы с комплексами фото- и видеофиксации, которые стоят на обочинах трасс и периодически перемещаются на новые стоянки. В ведомстве пояснили, что подобные технологии уже с успехом применяются в нескольких регионах страны.Помимо этого, в части субъектов власти принимают решения о переносе стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД на новые места. При этом, чтобы дисциплинировать водителей, на прежние устанавливаются муляжи.По словам сотрудников ГИБДД, список нарушений, которые способны фиксировать современные камеры, довольно обширен. В него входят превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, на встречную полосу движения, проезд под знак «Въезд запрещен», проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено», выезд на полосу для маршрутных транспортных средств.Также камеры могут увидеть и зафиксировать выезд на тротуар, нарушение требований дорожной разметки, выполнение поворота из второго ряда, не включенный ближний свет фар или дневные ходовые огни, нарушение правил оплаты проезда для тяжелых грузовиков, непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах.Еще один немаловажный пункт проекта «Безопасные дороги» — ремонт и обустройство улично-дорожной сети. Согласно документу, качественный и своевременный ремонт вкупе с другими мерами позволит снизить аварийность на 50% уже до конца этого года, а к 2025 году планируется уменьшить число ДТП на 85%.К примеру, в этом году в уральской столице проводится ремонт на 41 участке дорог (864 тысячи квадратных метров). На это было выделено более 1,5 миллиарда рублей: 760 миллионов из федерального бюджета, 700 миллионов из областного и около 90 миллионов из муниципального.«В план ремонтных работ вошло не только дорожное покрытие, но и тротуары, срок годности которых составляет три года. Кроме того, будут проведены такие виды работ, как замена и правка бортовых камней, приведение в порядок газонов и ограждений, а также обязательное понижение бордюров в зоне пешеходных переходов для маломобильных людей — чтобы было удобно мамам с детьми и колясками, пожилым людям», — рассказали в городской администрации.Стоит отметить, что проект «Безопасные и качественные дороги» уже воплощается в Свердловской области. Так, в прошлом году на его реализацию было выделено 2,7 миллиарда рублей. В результате отремонтировали 12% от общей протяженности региональных автотрасс, существенно сократив количество очагов аварийности.