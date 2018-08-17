VIP-Интервью
Павел Ваняшин: Оплаченные земельный налог и налог на имущество физлиц не будут пересчитывать в большую сторону
17 август 2018 (15:20)
Начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС по Свердловской области Павел Ваняшин рассказал ИАА «УралБизнесКонсалтинг», как в этом году будет проходить кампания по сбору имущественных налогов физических лиц, какие изменения в сфере налогообложения граждан вступят в силу с 1 января 2019 года и почему лучше не откладывать оплату имущественных налогов.
― Как в этом году проходит кампания по сбору имущественных налогов физических лиц?
― Расчеты имущественных налогов физлиц — транспортного, земельного, на имущество — мы завершили, сформировали уведомления и в начале июля направили их гражданам. Два основных направления: через почту заказными письмами и через личный кабинет налогоплательщика. В личные кабинеты уже полностью выгружена информация, пользователи ее видят, по почте кто-то получил, кто-то еще нет.
Основной центр рассылки в этом году — ФКУ «Налог-Сервис» в республике Башкортостан, поэтому на большинстве уведомлений, которые приходят свердловчанам, стоит штемпель Уфы. Но один центр не справился, поэтому часть уведомлений допечатало ФКУ в Красноярском крае. Принципиального значения, кто рассылал, не имеет, сами уведомления сформированы нашими инспекциями ФНС по Свердловской области.
― Какое сейчас соотношение тех, кто получает уведомления в бумажном и электронном виде?
― Примерно 75% на 25%, где-то 1,2 млн мы отправляем по почте, 400 тыс. — через личные кабинеты. То есть примерно 1,6 млн налогоплательщиков в регионе.
Срок оплаты в этом году переносится на 3 декабря, потому что 1 декабря выпадает на выходной. Мы бы хотели попросить налогоплательщиков по возможности не затягивать с оплатой налогов. Ежегодно мы получаем большой объем обращений с проблемами или вопросами буквально за две недели до наступления срока оплаты. В результате у нас начинают образовываться очереди. После 1 декабря оказывается, что многие люди, получив летом уведомление, забыли про него, в итоге нам приходится им требования направлять. Это ни нам, ни им не нужно. Поэтому лучше, получив уведомление, не откладывать его в долгий ящик, а заплатить пораньше.
― Последние несколько лет при расчете имущественных налогов граждан в Свердловской области применялся коэффициент-дефлятор. Будет ли он применяться в этом году, и если да, то насколько вырастет сумма начисленных налогов?
― Коэффициент-дефлятор касается налога на имущество физических лиц, он применяется при расчете налоговой базы по инвентаризационной стоимости ежегодно с 2015 года. В этом году он составляет 1,425, в прошлом был 1,329. Соответственно, налоговая база в этом году вырастет примерно на 7% относительно прошлого года, и в этом объеме или чуть больше из-за прогрессивной шкалы налогообложения во многих муниципалитетах увеличится сумма начислений. Всего в прошлом году было начислено по налогу на имущество физических лиц около 2 млрд руб.
Сумма начисленных всех имущественных налогов физлиц в Свердловской области в прошлом году составила 5,4 млрд руб., на конец года поступило около 5 млрд руб. В течение 2018 года проходила работа по взысканию задолженности, и сами граждане оплачивают или добиваются перерасчета, так что сейчас сумма задолженности значительно меньше.
― Как распределяются собранные имущественные налоги граждан между бюджетами различных уровней?
― Здесь все достаточно просто. Представим, что у нас 5,4 млрд руб. налогов есть, из них примерно 2,1 млрд руб. — транспортный налог, он полностью поступает в областной бюджет. Остальные налоги — земельный и налог на имущество — поступают в местные бюджеты. То есть это «свои, родные» налоги, в федеральный бюджет они не уходят. Все остается здесь, в области, в городах.
― В конце июля — начале августа 2018 года был принят сразу блок поправок, которые регламентируют порядок налогообложения имущества. Какие основные изменения для граждан можно выделить?
― Основное изменение, на котором мы бы хотели акцентировать внимание налогоплательщиков — введение запрета на перерасчет земельного налога и налога на имущество физических лиц за прошлые периоды в случае, если начисленная сумма уже была оплачена. Довольно часто бывает, что нам приходит информация из Росреестра о том, что что-то изменилось по прошлым периодам, и мы пересчитываем сумму налогов, в том числе в большую сторону. Налоговый кодекс в текущей редакции дает нам на это право.
Но с 1 января 2019 году вступают в силу поправки, после этого мы не сможем больше делать перерасчет в большую сторону «задним числом», если налог оплачен. Соответственно, если плательщик сейчас налог оплачивает — на землю, недвижимость — мы ему пересчитать в большую сторону его уже не сможем. А если не заплатить сразу, то есть вероятность, что пересчитаем.
― Несколько лет назад администрация Екатеринбурга позволила собственникам имущества в многоквартирных домах приватизировать придомовую территорию в общедолевую собственность. Эти земельные участки как-то облагаются налогом?
― Земельные участки под многоквартирными домами налогом не облагаются. От земельного налога они освобождены. Насколько я знаю, предполагается, что стоимость земельного участка или доли учитывается при определении стоимости объекта недвижимости, который на нем расположен. Поэтому земля под многоквартирными домами напрямую налогом не облагается.
― То есть стоимость доли участка будут учитывать при определении кадастровой стоимости?
― Кадастровая стоимость в принципе уже у всех объектов в Свердловской области есть, она просто не используется для налогообложения. Это общедоступная информация, каждый человек может узнать кадастровую стоимость любого здания, помещения, земельного участка на сайте Росреестра.
― Сейчас рынок жилья в России переживает не лучшие времена, например, в Екатеринбурге предложение по квартирам остается выше спроса. Как происходит налогообложение нераспроданных квартир?
― За квартиры у нас платит налог собственник, независимо от того, живет в ней кто-то или нет. Если право собственности за кем-то зарегистрировано, то платит тот, за кем оно зарегистрировано. Если это физлицо, то налог начисляется как физлицу, если юрлицу — застройщику, который еще никому квартиру не продал, то застройщик платит налог с кадастровой оценки.
― Кстати, о кадастровой оценке, когда Свердловская область перейдет на кадастровую оценку при расчете налогов на имущество физических лиц?
― У нас есть норма кодекса, которая предполагает, что крайний срок перехода исчисления налога по кадастровой оценке — 2020 год. То есть не позднее этого года переход должен состояться, у нас остались два варианта: либо с 2019, либо с 2020 года. Значит, либо в этом году областные власти примут решение о переходе, либо в следующем. В этом вопросе не мы принимаем решение.
― Хорошо, допустим, у нас примут закон о переходе на кадастровую оценку только в следующем году. Федеральный закон предполагает переходный период, в течение которого граждане не в полной мере оплачивают начисленную сумму налога. Сохранится ли он для нашего региона?
― Насколько я помню, сейчас этот переходный период сократили до трех лет в этом же пакете поправок, который недавно приняли. Мы их не доводим до населения, потому что пока для нашего региона они неактуальны. Сам переходный период, безусловно, сохранится для Свердловской области, как и у всех регионов он был — с первого года перехода на кадастровую оценку. Все нормы останутся такими же, просто мы эти этапы будем проходить позже.
Кстати, есть еще одно существенное изменение по поводу кадастровой оценки в этом блоке поправок. Текущая редакция Налогового кодекса говорит, если кадастровая стоимость приравнена к рыночной на основании решения комиссии при Росреестре или суда, то новая оценка применяется при налогообложении с начала того года, в котором было подано заявление об оспаривании. Неважно, когда принято решение. То есть мы подаем заявление в 2017 году, с этого года налоговая база исчисляется по новой оценке.
С 2019 года вступают в силу поправки, согласно которым кадастровая стоимость, приравненная к рыночной, применяется за весь период применения оспоренной стоимости. То есть, если налоги исчисляются по кадастровой оценке, например, с 2016 года, а в 2019 плательщик оспорил ее, то ему пересчитают налоги за все периоды с 2016 года.
― Есть ли смысл гражданам сейчас смотреть и пытаться оспорить кадастровую оценку заранее?
― Не совсем к нам вопрос, но, насколько я знаю, текущая кадастровая оценка, которая сейчас находится в базе Росреестра, была проведена в конце 2012 года. Соответственно, сейчас ее пытаются актуализировать. Поэтому если граждане сейчас что-то оспорят, нет гарантии, что через год уже не будет принята новая оценка. Тогда ее придется оспаривать заново, если опять что-то не устроит.
Фотография предоставлена пресс-службой Управления ФНС по Свердловской области
― Как в этом году проходит кампания по сбору имущественных налогов физических лиц?
― Расчеты имущественных налогов физлиц — транспортного, земельного, на имущество — мы завершили, сформировали уведомления и в начале июля направили их гражданам. Два основных направления: через почту заказными письмами и через личный кабинет налогоплательщика. В личные кабинеты уже полностью выгружена информация, пользователи ее видят, по почте кто-то получил, кто-то еще нет.
Основной центр рассылки в этом году — ФКУ «Налог-Сервис» в республике Башкортостан, поэтому на большинстве уведомлений, которые приходят свердловчанам, стоит штемпель Уфы. Но один центр не справился, поэтому часть уведомлений допечатало ФКУ в Красноярском крае. Принципиального значения, кто рассылал, не имеет, сами уведомления сформированы нашими инспекциями ФНС по Свердловской области.
― Какое сейчас соотношение тех, кто получает уведомления в бумажном и электронном виде?
― Примерно 75% на 25%, где-то 1,2 млн мы отправляем по почте, 400 тыс. — через личные кабинеты. То есть примерно 1,6 млн налогоплательщиков в регионе.
Срок оплаты в этом году переносится на 3 декабря, потому что 1 декабря выпадает на выходной. Мы бы хотели попросить налогоплательщиков по возможности не затягивать с оплатой налогов. Ежегодно мы получаем большой объем обращений с проблемами или вопросами буквально за две недели до наступления срока оплаты. В результате у нас начинают образовываться очереди. После 1 декабря оказывается, что многие люди, получив летом уведомление, забыли про него, в итоге нам приходится им требования направлять. Это ни нам, ни им не нужно. Поэтому лучше, получив уведомление, не откладывать его в долгий ящик, а заплатить пораньше.
― Последние несколько лет при расчете имущественных налогов граждан в Свердловской области применялся коэффициент-дефлятор. Будет ли он применяться в этом году, и если да, то насколько вырастет сумма начисленных налогов?
― Коэффициент-дефлятор касается налога на имущество физических лиц, он применяется при расчете налоговой базы по инвентаризационной стоимости ежегодно с 2015 года. В этом году он составляет 1,425, в прошлом был 1,329. Соответственно, налоговая база в этом году вырастет примерно на 7% относительно прошлого года, и в этом объеме или чуть больше из-за прогрессивной шкалы налогообложения во многих муниципалитетах увеличится сумма начислений. Всего в прошлом году было начислено по налогу на имущество физических лиц около 2 млрд руб.
Сумма начисленных всех имущественных налогов физлиц в Свердловской области в прошлом году составила 5,4 млрд руб., на конец года поступило около 5 млрд руб. В течение 2018 года проходила работа по взысканию задолженности, и сами граждане оплачивают или добиваются перерасчета, так что сейчас сумма задолженности значительно меньше.
― Как распределяются собранные имущественные налоги граждан между бюджетами различных уровней?
― Здесь все достаточно просто. Представим, что у нас 5,4 млрд руб. налогов есть, из них примерно 2,1 млрд руб. — транспортный налог, он полностью поступает в областной бюджет. Остальные налоги — земельный и налог на имущество — поступают в местные бюджеты. То есть это «свои, родные» налоги, в федеральный бюджет они не уходят. Все остается здесь, в области, в городах.
― В конце июля — начале августа 2018 года был принят сразу блок поправок, которые регламентируют порядок налогообложения имущества. Какие основные изменения для граждан можно выделить?
― Основное изменение, на котором мы бы хотели акцентировать внимание налогоплательщиков — введение запрета на перерасчет земельного налога и налога на имущество физических лиц за прошлые периоды в случае, если начисленная сумма уже была оплачена. Довольно часто бывает, что нам приходит информация из Росреестра о том, что что-то изменилось по прошлым периодам, и мы пересчитываем сумму налогов, в том числе в большую сторону. Налоговый кодекс в текущей редакции дает нам на это право.
Но с 1 января 2019 году вступают в силу поправки, после этого мы не сможем больше делать перерасчет в большую сторону «задним числом», если налог оплачен. Соответственно, если плательщик сейчас налог оплачивает — на землю, недвижимость — мы ему пересчитать в большую сторону его уже не сможем. А если не заплатить сразу, то есть вероятность, что пересчитаем.
― Несколько лет назад администрация Екатеринбурга позволила собственникам имущества в многоквартирных домах приватизировать придомовую территорию в общедолевую собственность. Эти земельные участки как-то облагаются налогом?
― Земельные участки под многоквартирными домами налогом не облагаются. От земельного налога они освобождены. Насколько я знаю, предполагается, что стоимость земельного участка или доли учитывается при определении стоимости объекта недвижимости, который на нем расположен. Поэтому земля под многоквартирными домами напрямую налогом не облагается.
― То есть стоимость доли участка будут учитывать при определении кадастровой стоимости?
― Кадастровая стоимость в принципе уже у всех объектов в Свердловской области есть, она просто не используется для налогообложения. Это общедоступная информация, каждый человек может узнать кадастровую стоимость любого здания, помещения, земельного участка на сайте Росреестра.
― Сейчас рынок жилья в России переживает не лучшие времена, например, в Екатеринбурге предложение по квартирам остается выше спроса. Как происходит налогообложение нераспроданных квартир?
― За квартиры у нас платит налог собственник, независимо от того, живет в ней кто-то или нет. Если право собственности за кем-то зарегистрировано, то платит тот, за кем оно зарегистрировано. Если это физлицо, то налог начисляется как физлицу, если юрлицу — застройщику, который еще никому квартиру не продал, то застройщик платит налог с кадастровой оценки.
― Кстати, о кадастровой оценке, когда Свердловская область перейдет на кадастровую оценку при расчете налогов на имущество физических лиц?
― У нас есть норма кодекса, которая предполагает, что крайний срок перехода исчисления налога по кадастровой оценке — 2020 год. То есть не позднее этого года переход должен состояться, у нас остались два варианта: либо с 2019, либо с 2020 года. Значит, либо в этом году областные власти примут решение о переходе, либо в следующем. В этом вопросе не мы принимаем решение.
― Хорошо, допустим, у нас примут закон о переходе на кадастровую оценку только в следующем году. Федеральный закон предполагает переходный период, в течение которого граждане не в полной мере оплачивают начисленную сумму налога. Сохранится ли он для нашего региона?
― Насколько я помню, сейчас этот переходный период сократили до трех лет в этом же пакете поправок, который недавно приняли. Мы их не доводим до населения, потому что пока для нашего региона они неактуальны. Сам переходный период, безусловно, сохранится для Свердловской области, как и у всех регионов он был — с первого года перехода на кадастровую оценку. Все нормы останутся такими же, просто мы эти этапы будем проходить позже.
Кстати, есть еще одно существенное изменение по поводу кадастровой оценки в этом блоке поправок. Текущая редакция Налогового кодекса говорит, если кадастровая стоимость приравнена к рыночной на основании решения комиссии при Росреестре или суда, то новая оценка применяется при налогообложении с начала того года, в котором было подано заявление об оспаривании. Неважно, когда принято решение. То есть мы подаем заявление в 2017 году, с этого года налоговая база исчисляется по новой оценке.
С 2019 года вступают в силу поправки, согласно которым кадастровая стоимость, приравненная к рыночной, применяется за весь период применения оспоренной стоимости. То есть, если налоги исчисляются по кадастровой оценке, например, с 2016 года, а в 2019 плательщик оспорил ее, то ему пересчитают налоги за все периоды с 2016 года.
― Есть ли смысл гражданам сейчас смотреть и пытаться оспорить кадастровую оценку заранее?
― Не совсем к нам вопрос, но, насколько я знаю, текущая кадастровая оценка, которая сейчас находится в базе Росреестра, была проведена в конце 2012 года. Соответственно, сейчас ее пытаются актуализировать. Поэтому если граждане сейчас что-то оспорят, нет гарантии, что через год уже не будет принята новая оценка. Тогда ее придется оспаривать заново, если опять что-то не устроит.
Фотография предоставлена пресс-службой Управления ФНС по Свердловской области
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Павел Ваняшин: Оплаченные земельный налог и налог на имущество физлиц не будут пересчитывать в большую сторону
- Налог на недвижимость вырос на 20%
- Налоговые органы Свердловской области завершили процесс расчета имущественных налогов за 2016 год
- Новостройки без налоговой базы
- Более 300 тыс. плательщиков имущественных налогов получили уведомления от налоговых органов Нижнего Тагила