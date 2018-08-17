Кризис

Введение санкций в отношении покупателей российских облигаций сократит спрос на госдолг РФ на 8-10%

«Введение санкций в отношении покупателей российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства. Потенциал падения объемов спроса на госдолг РФ может составить 8-10% относительно уровня на начало 2018 года», — прогнозируют в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).



По мнению аналитиков агентства, долговые санкции США в наибольшей степени влияют на поведение инвесторов в американской юрисдикции, и в существенно меньшей — в иных юрисдикциях.



Резиденты США выйдут из 8% российского госдолга объемом 719 млрд руб. Помимо американских инвесторов от российских госбумаг, как считает АКРА, с высокой вероятностью может отказаться норвежский суверенный фонд (GPFG).



«Введение санкций за покупку российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства. При прочих равных долгосрочный эффект на равновесные ставки рублевых заимствований государства от снижения спроса на все виды долга на 8-12% (в основном со стороны нерезидентов) мы оцениваем в 0,5-0,8 процентного пункта», — отмечают эксперты АКРА.



По данным АКРА на начало 2018 года, основная часть (66%) держателей российского долга являлись резидентами России (5,9 трлн руб.). 7% — граждане Люксембурга (606 млрд руб.), 1,4% — из Норвегии (130 млрд руб.). Еще 4,6% (382,9 млрд) в сумме приходилось на страны ЕС. У резидентов Швейцарии — 53,2 млрд руб., Канады — 47,7 млрд руб., Японии — 46,5 млрд руб. По 13% держателей информации найдено не было.

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