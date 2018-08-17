Кризис

Мясопроизводители просят правительство РФ повлиять на повышение цен в торговых сетях

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) направил зампреду правительства РФ Алексею Гордееву письмо с просьбой повлиять на торговые сети, чтобы те повысили цены на мясные продукты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст письма. Его подлинность изданию подтвердила исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина.



Кроме того, производители мяса недовольны ростом цен на сырье. По данным НСМ, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%. Причиной подорожания сырья в союзе считают ограничения импорта из США, Бразилии и стран Европы.

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