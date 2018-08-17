Кризис
Мясопроизводители просят правительство РФ повлиять на повышение цен в торговых сетях
17 август 2018 (12:10)
Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) направил зампреду правительства РФ Алексею Гордееву письмо с просьбой повлиять на торговые сети, чтобы те повысили цены на мясные продукты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст письма. Его подлинность изданию подтвердила исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина.
Кроме того, производители мяса недовольны ростом цен на сырье. По данным НСМ, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%. Причиной подорожания сырья в союзе считают ограничения импорта из США, Бразилии и стран Европы.
Кроме того, производители мяса недовольны ростом цен на сырье. По данным НСМ, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%. Причиной подорожания сырья в союзе считают ограничения импорта из США, Бразилии и стран Европы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Мясопроизводители просят правительство РФ повлиять на повышение цен в торговых сетях
- Федеральные производители мясных изделий предупреждают о росте цен на свою продукцию
- Стоимость капусты с начала года выросла на 66%
- Владимир Лобок: Заморозка цен на продукты — это иллюзия решения проблем
- Владимир Лобок: Заморозка цен на продукты — это иллюзия решения проблем