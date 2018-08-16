Образовательный кластер в Академическом

В Академическом 16 августа 2018 года открылась вторая очередь школы № 23 на улице Павла Шаманова. После окончания строительства в районе появился самый крупный в Екатеринбурге и Свердловской области общеобразовательный комплекс. Новая школа, построенная по передовым технологиям, сможет теперь принять 2 тыс. учеников.Напомним, первое здание школы начало работу с 1 сентября 2016 года (открытие состоялось 16 августа). Ее особенностями стали уникальная архитектура, нетипичная для остальных образовательных учреждений города (в частности, у фасадов нет прямых углов). На территории расположены бассейн, римская аудитория на 75 мест, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. Общая площадь здания, рассчитанного на 1 тыс. мест, составила 24 тыс. кв. м.Практически одновременно с введением в эксплуатацию первой очереди началось возведение второй. Меньше, чем за два года было построено еще одно здание общей площадью около 23 тыс. кв. м., и также спроектированное на 1 тыс. мест. Как и первую часть комплекса, новый объект был представлен жителям Академического 16 августа как подарок ко Дню города.По словам директора школы № 23 Ольги Михайловой, после завершения строительства район получил самое большое образовательное учреждение в УрФО.«Это самая большая школа на Урале и одна из крупнейших в Российской Федерации. Для управления комплексом мы будем внедрять информационные системы», — пояснила О. Михайлова.Она отметила, что оба корпуса дополняют друг друга. В новом здании обустроены типовые классы с использованием современных технологий и оборудования для образовательного процесса. Система контроля доступа и видеонаблюдения сделает нахождение учеников в школе контролируемым и безопасным. Также в корпусе обустроен актовый зал на 500 мест. Увидев его, гости школы сравнили его по уровню комфорта и оснащенности с ККТ «Космос».Помимо этого, в здании есть крупный библиотечно-информационный центр, большой спортивный зал, в котором одновременно могут заниматься несколько групп, и отдельное помещение для занятий гимнастикой. Главной особенностью нового объекта стало создание особых и комфортных условий детей и гостей школы с ограниченными возможностями.«Меня тронуло, что здесь предусмотрены условия для особых детей. Оба здания в целом — это мечта учащихся», — признался после осмотра корпуса глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.Как отметил генеральный директор компании «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин, новое здание школы № 23 стало четвертым по счету объектом системы общего образования, который возведен на территории района.«Именно благодаря государственно-частному партнерству стал возможен такой результат, который очень нужен Екатеринбургу и идет на благо жителям. В этой школе не только хорошие и «умные» классы, но и отличный информационно-библиотечный комплекс и спортивные залы. Я думаю, этот комплекс станет местом притяжения всех детей», — сказал Виктор Кривошеин.Председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев добавил, что число школ в Академическом в дальнейшем будет расти. В этом году уже запланировано начало строительства еще одного учебного заведения, рассчитанного на 1,2 тыс. мест. В. Киселев также напомнил, что в районе растет также количество детских садов. В настоящее время в Академическом уже насчитывается девять дошкольных образовательных учреждений.Таким образом, запуск социально значимых объектов в районе ведется одновременно с введением в эксплуатацию новых объемов жилья. Планируется, что в будущем Академический станет восьмым административным районом Екатеринбурга. В общей сложности на территории проекта построят свыше 9 млн кв. м. жилья, а его население превысит 325 тыс. человек.