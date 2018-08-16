Процент останется неизменным

Фотография с сайта Банка России

14 сентября 2018 года совет директоров Банка России в очередной раз будет рассматривать размер ставки рефинансирования. Ситуация осложняется тем, что 22 августа будет окончательно озвучен перечень санкций из первого пакета, предложенного группой американских сенаторов. Однако несмотря на то, что новые меры США могут затронуть промышленность и финансовую систему РФ, эксперты сходятся во мнении, что регулятор оставит ключевую ставку на текущем уровне.«Сложившийся на данный момент курс национальной валюты, инфляционные показатели, темпы прироста ВВП и иные значимые параметры находятся на тех уровнях, при которых и понижение, и повышение ставки было бы нецелесообразным», — считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.Исходя из того, что именно и в каком виде дойдет до фактической реализации первого пакета санкций, предложенного группой американских сенаторов, а, как правило, предлагаемые санкционные меры в процессе их рассмотрения и утверждения претерпевают существенные изменения, можно будет судить о том, насколько тяжелыми они окажутся для российской экономики.Немаловажны и сопутствующие комментарии, по которым эксперты постараются сделать хотя бы косвенные выводы о следующем пакете санкций, ожидающемся через 90 дней после утверждения первого, и который практически наверняка будет принят, так как содержит в себе требования, на выполнение которых Россия не согласится ни при каких обстоятельствах.«Центробанк в своих решениях будет вынужден опираться не только на текущие макроэкономические показатели отечественной экономики, но и учитывать перспективы введения двух пакетов новых санкций, а также оценивать возможные последствия от их фактического применения. Если введенные санкции окажутся заметно смягчены по сравнению с первоначальным вариантом, то ставка останется неизменной. А вот если мы увидим «жесткий» вариант принятия нового пакета санкций и значительную неопределенность насчет второго пакета, Банк России вполне может пойти на увеличение ставки до 7,50%», — считает Алексей Коренев.По мнению директора филиала «БКС Премьер» в Екатеринбурге Константина Ванеева, изменения ключевой ставки в ту или иную сторону не будет до II квартала 2019 года.«Необходимости поднимать ставку нет, поскольку текущая реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) значительно выше таргетируемой ЦБ РФ (4,5-5% против 2,5-3%), а значительный профицит ликвидности в банковском секторе означает, что спрос на кредитование ЦБ остается низким», — отмечает Константин Ванеев.С ним согласен аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.«Сейчас ставка составляет 7,25% годовых, что подразумевает рекордно высокую реальную ставку по меркам других развитых стран. Таргетирование инфляции на уровне 4% с учётом всего существующего негатива возможно при сохранении диапазона 6-7%. Ставка 7,25% является избыточной», — отмечает Тимур Нигматуллин и прогнозирует, что ЦБ РФ пойдет на снижение ключевой ставки в пределах 0,25 процентных пункта на заседании в декабре 2018.Аналитики считают, что кроме ключевой ставки у ЦБ РФ в текущих условиях достаточно инструментов, чтобы поддерживать стабильность финансовой системы, управлять курсом национальной валюты и удерживать инфляцию на заданном уровне.«Девальвация рубля находится под вниманием Центрального банка России. На днях было решено прекратить ежедневную покупку валюты для Минфина. В итоге рубль подешевел с начала августа всего на 5% — с 63 до 66 руб. за долл. США. Данная ситуация не повлияет на поставленную регулятором цель по удержанию инфляции не выше 4%. В рамках перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году мы не видим необходимости для Центробанка повышать ключевую ставку в сентябре», — считает руководитель дирекции по управлению агрегированным риском УБРиР Дмитрий Завьялов.По мнению Константина Ванеева, прекращение закупки валюты — не главный фактор влияния на валютный рынок.«Конечно, этот шаг немного снизил давление на рубль, но объем покупки просто не мог серьезно повлиять на тренд. Более действенный шаг, недавно предпринятый ЦБ, — это повышение резервов по валютным позициям банков и дальнейшее повышение в случае усиления негативных тенденций на рынке, в принципе, исключать не стоит. Вопрос о повышение ставки может встать позднее, когда инфляция начнет быстро разгоняться, а рубль — продолжать ослабевать. Но пока это не мой базовый сценарий», — отметил эксперт.Учитывая определенную инерционность экономических механизмов, эксперты сходятся во мнении, что Банк России на ближайшем заседании не изменит ключевую ставку, но санкционный фактор неопределенности нельзя сбрасывать со счетов.«Рычагами денежно-кредитной политики негатив, исходящий от геополитики и расширения глобальной торговой войны, остановить нельзя. Можно лишь немного снизить его влияние. На мой взгляд, Центробанк будет стараться избегать мер прямого воздействия на рынок (через ставку, интервенции), а будет предпочитать действовать косвенно — через ужесточение механизмов контроля над банками и каналов вывода валюты за границу», — считает Константин Ванеев.«С учетом ожиданий фактического состава анонсированных Соединенными Штатами санкций, вероятность того, что ставка будет пересмотрена в сторону понижения, оценивается нами не выше 0,10 (то есть 10%). Вероятность того, что ставка будет повышена до 7,50%, составляет примерно 0,25 (25%), а вероятность, что ставка будет оставлена неизменной, оценивается нами примерно в 0,65 (то есть в 65%)», — резюмировал Алексей Коренев.Напомним, что на последнем заседании совета директоров Банка России, которое прошло 27 июля, ключевая ставка была сохранена на уровне 7,25%. Регулятор не снижает и не повышает ее с марта 2018 года.