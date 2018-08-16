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Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте УГМК в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. В Краснотурьинске прокуратура начала проверку по факту обрушения породы на шахте «Северопесчанская» (входит в состав ОАО «Богословское рудоуправление», УГМК).



«Около 22.20 на пульт оперативной дежурной службы поступило сообщение о том, что на шахте в 10 км от Краснотурьинска рядом с пос. Воронцовка произошло обрушение пласта горной породы, в результате чего один рабочий 1984 года рождения, погиб на месте, второй получил телесные повреждения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По предварительной информации, работы на шахте осуществляли работники ОАО «Богословское рудоуправление». Численность рабочей смены по добыче железной руды — 131 человек. Обрушение произошло на глубине 250 метров. В результате происшествия пострадало два работника, один из которых погиб.



Выжившему пострадавшему оказана медицинская помощь, от госпитализации в медицинское учреждение он отказался. Степень тяжести полученных травм устанавливается.



«В настоящее время людей, отрезанных завалом, нет. Технологическое производство на шахте не нарушено. Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ, а также соблюдения техники безопасности», — отмечают в прокуратуре.

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