Туристическая компания «Натали турс» объявила о приостановке деятельности

Фрагмент скриншота сайта «Натали Турс»

УрБК, Москва, 14.08.2018. Туристическая компания «Натали турс» приостановила свою деятельность. Объявление об этом размещено на официальном сайте компании.«Компания «Натали турс» приостановила свою операционную деятельность», — написано в сообщении. Дополнительно указан номер телефона для справок.Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.По оценкам экспертов, совокупный размер финансового обеспечения всех юрлиц туроператора составляет порядка 156 млн руб. Если компании не удастся избежать запуска механизма фингарантий, туристы не смогут вернуть средства за сорванный отпуск в сопоставимом объеме.