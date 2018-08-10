Светлана Зябко: Монеты из благородных металлов — эффективный способ капиталовложения

Фотографии предоставлены пресс-службой Россельхозбанка

Вообще, отечественный рынок монет относительно молодой, он стал развиваться только с 90-х годов. На сегодняшний день выпуски монет из драгоценных металлов осуществляются на регулярной основе, а их реализацией занимаются многие банки. Если говорить про памятные монеты, то они интересны широкому кругу населения, не только профессиональным коллекционерам. Памятные монеты обычно выпускают к определенным датам или событиям. Количество памятных монет огромно. У нас только их свыше 100 разновидностей. И памятные, и инвестиционные монеты изготовлены из драгоценных металлов, но разница в том, что цены памятных монет не очень зависят от цен на драгметалл на мировом рынке. И когда цены на драгметалл падают, то стоимость памятных монет может не меняться, а даже, наоборот, расти.К сожалению или счастью, самую редкую монету ещё не нашли. В основном, как правильно заметила Светлана, на редкость монеты влияет ее тираж, и желательно, чтобы монета входила в какую-нибудь серию, например, погодовки, или серию памятных монет. Примером такой монеты может служить Константиновский рубль, которых известно 5 подлинных экземпляров и 3 штемпельных копии с гладким гуртом. Три из пяти таких рублей находятся в музеях (один в Эрмитаже, один в ГиМе, один в Смитсоновском институте в Вашингтоне), и два находятся в частных коллекциях. Последний раз один из этих рублей всплывал в 2004 году на аукционе в Нью-Йорке и был продан за 550 тыс. долл. США.Инвестиционные монеты интересны в первую очередь инвесторам. Это сразу ответ на ваш вопрос. А знаете, в чём разница между коллекционером и инвестором? Первый «охотится» за тем, что сложно достать, а второй вкладывает деньги с целью их преумножить. Инвестиционные монеты выступают в роли инструмента инвестиций в драгоценные металлы. Они выпускаются большим тиражом. Иногда даже допечатываются. Например, одна из самых известных инвестиционных монет в России — «Георгий Победоносец» — выпускается с 1996 года. Основной ценностью монеты считается металл, из которого она изготовляется. Инвесторов привлекает также тот факт, что продажа таких монет не облагается НДС, в отличие от слитков тех же драгоценных металлов. Стоимость инвестиционных монет во многом зависит от мировых цен на тот драгоценный металл, из которого эта монета изготовлена. Поэтому вкладывать сбережения в инвестиционные монеты — выгодно. Но такие монеты, как правило, не очень интересны коллекционерам, если только они не сняты с тиража, и больше их к выпуску не планируют. Памятные же монеты подойдут всем, даже начинающему коллекционеру. Огромный выбор монет, который есть, например, в нашем банке, позволит собрать для начала коллекцию, вложив при этом не так много средств.Добавлю, что памятные монеты интересны не только профессиональным коллекционерам — нумизматам, но и тем, кто интересуется инвестированием в драгоценные металлы. Благодаря своим художественным качествам, неповторимости каждого выпуска монеты интересны всем, кто ищет необычный и в то же время практичный подарок для друзей, знакомых, близких.Инвестиционные монеты можно назвать равной альтернативой слиткам из драгоценных металлов, только с разницей в 18%. Дело в том, что при продаже монет не взимается НДС в размере 18%. Стоит отметить, что согласно п.п. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ, налогоплательщик имеет право получить имущественный налоговый вычет. Это работает в тех случаях, когда драгметаллы находились в собственности менее трех лет. Размер вычета не может превышать 250 000 рублей. Если более трех лет, то имущественный налоговый вычет предоставляется в той сумме, которая была получена при продаже. Так что приобретать инвестиционные монеты — очень выгодно. И, безусловно, они очень востребованы, в частности, в Россельхозбанке. Мы можем сказать, что наблюдаем динамику роста покупки как инвестиционных монет, так и памятных. Так, в первом полугодии 2018 года точками продаж Свердловского регионального филиала РСХБ было реализовано свыше 1 100 монет из драгоценных металлов, порядка 210 из которых — памятные. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.Таких монет очень много. Например, удивительно красивые памятные монеты из серии «Гордость европейской живописи» (Республика Камерун). Монеты изготовлены из серебра 999 пробы, качество — пруф, диаметр — 38,61 мм. В этой серии представлены монеты с изображением самых популярных мировых картин: «Рождение Венеры» Боттичелли, «Автопортрет» Ван Гог, «Лот и его дочери» Рубенс, «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи и другие. В августе у всех ценителей памятных монет есть отличная возможность купить их по специальной, более низкой стоимости. Монеты отличаются от других коллекций изяществом и стилем. Собирая эти монеты, можно сказать, что вы собираете коллекцию картин.История возникновения монет имеет глубокие исторические корни и насчитывает уже более 2 700 лет. С 70-х годов прошлого столетия осуществляется выпуск монет из драгоценных материалов и на территории России, тогда это был Советский Союз. Но в те времена банковские монеты из драгоценных металлов были предназначены только для продажи на международном рынке. Все эти годы монетный рынок в России активно развивался, и сейчас на нем можно достаточно легко приобрести в собственность памятные или инвестиционные монеты из самых разных металлов — золото, серебро.Клуб Коллекционеров города Екатеринбурга существует с 1924 года. Именно тогда, еще в старом Екатеринбурге, впервые собрались коллекционеры для обмена. И кто бы мог подумать, что и через 90 лет место встречи нумизматов, фалеристов и любителей антиквариата в клубе коллекционеров Екатеринбурга будет актуально. У нас собираются не только нумизматы, а также антиквары, любители фарфора, каслинского литья, значков, бумажных бон, предметов старины. По численности в Екатеринбурге это второй клуб, после Московского нумизматического общества. Вступить может каждый желающий, но можно сказать, что у нас нет посторонних, приходят те, кому интересна тема коллекционирования. Какого-то всемирного объединения коллекционеров, как правило, нет, но есть точечные клубы в разных городах — как в России, так и за границей.Это чаще всего мужчина средних лет или постарше, с прекрасным образованием и хорошим уровнем дохода. К сожалению, сейчас очень мало можно встретить в коллекционировании молодежи, возможно, проявляется нехватка средств, иные проблемы. Зато молодых людей крайне много сейчас в среде арт-дилеров, и часто это очень сведущие в рынке люди.