Кризис
В Свердловской области за время продэмбарго уничтожено почти 100 тонн санкционной продукции
7 август 2018 (18:03)
В Свердловской области с января 2015 года по июль 2018 года выявлено и уничтожено 97 тыс. 034 кг санкционных продуктов питания, сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
Большая часть изъятой продукции (95 тыс. 762 кг) относится к плодоовощной, остальные 1 тыс. 272 кг — животноводческая.
За 2018 год в Свердловской области задержано и уничтожено почти 15 т плодоовощной продукции.
Напомним, продовольственное эмбарго в России ввели в августе 2014 года. В настоящее время в страну запрещено ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
Большая часть изъятой продукции (95 тыс. 762 кг) относится к плодоовощной, остальные 1 тыс. 272 кг — животноводческая.
За 2018 год в Свердловской области задержано и уничтожено почти 15 т плодоовощной продукции.
Напомним, продовольственное эмбарго в России ввели в августе 2014 года. В настоящее время в страну запрещено ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области за время продэмбарго уничтожено почти 100 тонн санкционной продукции
- Из-за фальсификата снизилась конкурентоспособность свердловских производителей молока
- В Челябинской области за время продэмбарго уничтожено 463 тонны продуктов питания
- Россия продлила продовольственное эмбарго на 2019 год
- Россия продлила продовольственное эмбарго на 2019 год