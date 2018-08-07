Война с продовольствием

В понедельник, 6 августа 2018 года, исполнилось ровно четыре года со дня введения продовольственного эмбарго в отношении стран ЕС и США. В стране был взят официальный курс на импортозамещение. В первые дни после установления ограничений российским аграриям, в том числе в Свердловской области, обещали огромную господдержку. Но судя по отзывам участников свердловского АПК, ощутимых результатов продэмбарго до настоящего времени не принесло.Напомним, что Россия объявила эмбарго на продовольственные товары из стран, которые ввели в отношении нее санкции, в августе 2014 года. Изначально эти ограничения распространялись на ЕС, США, Канаду, Австралию и Норвегию. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Позже продэмбарго было продлено на год — до 6 августа 2016 года, список стран, в отношении которых оно было введено, расширился: в него вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. 12 июля 2018 года президент РФ Владимир Путин продлил продэмбарго до 2019 года.Как и четыре года назад, свердловское молоко остается дефицитным продуктом — регион обеспечивает себя им на 60-70%. Вместе с тем уральские аграрии отмечают, что местная продукция проигрывает фальсификату, который заполонил прилавки сразу после введения продэмбарго.«Мы не видим жесткого контроля на границах, поскольку достаточно много фальсификата заходит через Белоруссию. Продукцию, которую поставляют в наш регион, разбавляют пальмовым маслом. Соответственно, цена на нее ниже, и мы не можем с этим конкурировать», — пояснил УрБК руководитель сельхозпроизводительного кооператива «Битимский» Михаил Мальцев.Действительно, областное управление Роспотребнадзора фиксирует ежегодное увеличение доли фальсифицированной продукции. В 2017 году доля фальсификата в сливочном масле составила 34,7% (в 2016 году — 31,5%), в сырах — 22,1% (2016 год — 18,5%). В 2018 году наблюдается та же тенденция. Во II квартале текущего года управление Роспотребнадзора по Свердловской области забраковало 2,1 т молочной продукции.«По-прежнему большая часть молочной продукции браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации», — говорится в сообщении.Доля фальсификата в забракованной продукции составила 20%. Отдельно отмечается, что доля контрафакта товаров для социального питания составила 12%. Столько же было в I квартале 2018 года.Надзорные органы в настоящее время возлагают надежды на систему «Меркурий», через которую должны отслеживаться поставки мясной и молочной продукции от производителя до прилавка. Как полагают чиновники, новый вид контроля должен помочь в борьбе с фальсификатом. Участников рынка мясной продукции вовлекли в «Меркурий» с 1 июля 2018 года, и пока они в большей степени пытаются справиться с перебоями в системе. Производителей и переработчиков молока обяжут подключиться к системе с конца 2018 года.Ограничения на поставки продуктов питания в совокупности с падением дохода населения существенно ограничили рацион потребителей. Еще в 2016 году аналитический центр при правительстве РФ заявил о переходе говядины в разряд деликатесов. В 2018 году в разряд дорогих продуктов питания может перейти продукция из свинины.По крайней мере, крупные федеральные производители уже предупредили о подорожании колбас и полуфабрикатов из-за роста цен на свинину на оптовом рынке. Как рассказал УрБК генеральный директор мясокомбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков, за прошедший месяц цена мяса свинины на кости выросла до 180 руб. за кг.«Это очень высокая цена для переработчиков, и альтернатив никаких нет. Мы сами понять не можем, по какой причине произошло повышение. Кто-то говорит, что из-за закрытия поставок из Бразилии, кто-то винит африканскую чуму, кто-то подозревает наличие сговора. Явной причины нельзя увидеть. Вероятно, все из них влияют. Но главное, что из-за продэмбарго сейчас нет альтернативных поставок», — сказал Михаил Смоляков.Он добавил, что переработчики не решатся на повышение стоимости готовой продукции из-за низких доходов у населения. М. Смоляков предположил, что предприятиям придется работать в убыток.В производстве плодоовощной продукции, по наблюдению аграриев, рост есть только в одной сфере — производство картофеля. Но и здесь положительные результаты в работе сельхозпроизводителей обернулись убытками.По словам руководителя СХПК «Битимский», все больше фермеров переходит на работу с картофелем, поскольку это является наименее затратной отраслью. Это привело к обрушению цен на продукцию и в конечном счете к убыткам сельхозпроизводителей — выращенный картофель продавался фактически «за бесценок».«На одном из совещаний фермер пожаловался губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, что картофель не окупается. Тот его отчитал: «Ты зачем мне жалуешься, когда у нас в регионе переизбыток картофеля? Ты же ни с кем не советовался, какая продукция в регионе востребована», — отметил М. Мальцев.В целом же по плодоовощным культурам картина на рынке наблюдается такая же, как и в прошлые годы — каждую весну свердловская продукция исчезает с прилавков. Замещают ее за счет поставок из тех стран, которые еще не закрыты в рамках продэмбарго.Одни из немногих показателей продэмбарго, которые устойчиво растут, это объемы уничтоженных продуктов питания, попавших под контрсанкции.По предварительным данным Управления Россельхознадзора по Свердловской области, с 6 августа 2015 года по 6 августа 2018 года в регионе было изъято 96,5 т растительной и животноводческой продукции. Это почти в пять раз меньше по сравнению с Челябинской областью, где было уничтожено 463 т продуктов питания. В свердловском управлении объяснили разницу тем, что Челябинская область граничит с иностранными государствами.Всего Россельхознадзор с 6 августа 2015 года по 9 января 2018 года задержал 19,4 тыс. т запрещенной к ввозу на территорию России продукции из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго. Из них уничтожено 19,1 тыс. т.Работа по изъятию и уничтожению продуктов питания на сегодняшний день остается единственной отраслью в программе импортозамещения, где можно с уверенностью ожидать устойчивого роста.