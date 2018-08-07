Кризис

Санкции создали проблемы с поставками комплектующих для промышленности Свердловской области

Промышленные предприятия Свердловской области начали испытывать трудности с поставками иностранных комплектующих из-за взаимных санкций между Россией и США. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Как рассказал областной министр промышленности Сергей Пересторонин, в частности, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) из-за этого не может завершить вторую очередь прокатного комплекса стоимостью 45 млрд руб. Его проектная мощность составляет 166 тыс. т, однако представители завода отметили, что возможности комплекса превышают этот показатель почти в два раза.



«Он строится с перспективой полного обеспечения развивающейся российской промышленности полуфабрикатами и изделиями из алюминиевых сплавов», — сообщали на КУМЗе.



Первую очередь комплекса запустили в 2015 году, пуск второй должен был состояться в 2017 году, однако был перенесен «из-за масштабности проекта».



Санкции не привели к сокращениям персонала, не произошло «сбоя по сырьевой составляющей и продажам», уточнил Сергей Пересторонин.



«Идет либо стабильность, либо рост цен на основную поставляемую за рубеж продукцию — алюминий, медь и сталь», — пояснил он.



Он признался, что если по сырьевой составляющей региональные власти нашли новые инструменты и способы продажи, то вопросы поставки комплектующих изделий остались. По словам министра, большая часть оборудования, которое в последние пять-десять лет устанавливалось на свердловских предприятиях, произведена за пределами РФ.



«Наиболее критичная тема — обеспечение расходными материалами», — добавил министр.



Он также подчеркнул, что власти региона работают над решением проблемы, в частности, рассматривают возможность выпуска на территории Свердловской области продукции, которую сейчас «вынуждены закупать».



По итогам прошлого года США занимает первое место в товарообороте Свердловской области, его объем составил 1,39 млрд долл. США. В основном — за счет компаний Boeing и «ВСМПО-Ависма».



Напомним, 6 июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении Россией компенсирующих мер в ответ на применение США дополнительных ввозных пошлин. Вашингтон ввел защитные тарифы в размере 25% и 10% на поставки стали и алюминия (в частности, из РФ, Китая и Турции). РФ в ответ повысила пошлины на металлорежущий инструмент, станки, трубоукладчики, погрузчики, компрессоры, дорожную технику и оптоволокно. По большинству позиций — до 30% стоимости, максимальное повышение (с 7% до 40%) затронет отдельные разновидности станков с числовым программным управлением.

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