Новости дня

Правительство РФ оценило стоимость восстановления архитектурного облика «Екатеринбург Арены» в 500 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. На адаптацию и восстановление архитектурного и исторического облика «Екатеринбург Арены» планируется потратить 500 млн руб., следует из концепции наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной правительством РФ.



95% от указанной суммы региону выделят из федерального бюджета.



«Предусматривается финансирование расходов на мероприятия по адаптации стадиона в г. Екатеринбурге в целях восстановления его архитектурного и исторического облика. Предварительная прогнозная оценка стоимости работ составляет 500 млн руб. На выполнение данных мероприятий предусматривается с 2019 года предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иных межбюджетных трансфертов в объеме 95% стоимости указанных мероприятий», ― говорится в документе.



Сейчас «Екатеринбург Арена» находится в федеральной собственности, в 2019 году ее планируется передать на баланс региона. Перед этим областным властям нужно будет выбрать модель работы управляющей компании и сформировать бизнес-план работы стадиона.



«В целях обеспечения эффективного управления собственникам стадионов необходимо разработать и утвердить предусматривающие многофункциональное использование стадионов бизнес-планы их операционной деятельности, которые в обязательном порядке должны содержать целевые показатели по доходам от использования стадионов, и контрольные показатели по расходам на их эксплуатацию», ― указано в концепции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: