Группа ММК нарастила прибыль на 25%

Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) опубликовала финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2018 года. Чистая прибыль организации в январе-июне составила 671 млн долл. США, что на 24,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.За I полугодие выручка ММК увеличилась на 16% к уровню прошлого года, до 4 млрд 161 млн долл. США. На предприятии такую динамику связывают с ростом объемов реализации товарной продукции на 2,1%, а также с увеличением средних цен реализации.Показатель EBITDA в I полугодии 2018 года составил 1,21 млрд долл. США, увеличившись на 33,4% в годовом выражении.«Значительный рост EBITDA относительно уровня прошлого года связан с опережающим ростом цен на продукцию относительно роста цен на сырьевые ресурсы и улучшением структуры реализуемого сортамента», — отметили в ММК.Свободный денежный поток за период вырос практически в два раза к уровню прошлого года. Аналитики Группы указывают, что это свидетельствует как о благоприятной конъюнктуре на рынках компании, так и о росте операционной эффективности.По итогам II квартала прибыль Группы ММК увеличилась на 40,5% к показателям предыдущего квартала, до 392 млн долл. США. Выручка возросла на 2,5%, до 2 млрд 106 млн долл. США.Показатель EBITDA увеличился на 16,1% к показателю за прошлый квартал и составил 650 млн долл. США — рекордное значение в посткризисной истории компании. Маржа по EBITDA выросла до 30,9%. Свободный денежный поток за II квартал 2018 года вырос практически в 2 раза к уровню I квартал и составил 281 млн долл. США.«В настоящий момент компания видит хороший спрос на металлопродукцию на своих рынках сбыта, что обеспечивает полную загрузку производственных мощностей и оказывает поддержку премии внутреннего рынка», — поясняют в ММК.Позитивные финансовые результаты компании позволяют предприятию платить стабильно высокие дивиденды. Так, 1 августа совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы за II квартал 2018 года в размере 1,589 руб. на акцию (до вычета налога). Таким образом, сумма дивидендов, рекомендуемая к выплате во II квартал, должна составить около 281 млн долл. США (по текущему курсу), что соответствует 100% от свободного денежного потока за период.Между тем ранее Группа ММК опубликовала также операционные результаты за II квартал и 6 месяцев текущего года.Согласно документу, общие продажи товарной продукции по Группе ММК за апрель-июнь составили 2 848 тыс. т, увеличившись к уровню прошлого квартала на 0,7%. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) составили 1 381 тыс. т (+2,7% к I квартала). Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 48,5%. Производство угольного концентрата ММК-Уголь за II квартал составило 746 тыс. т, увеличившись на 12,1% к уровню прошлого квартала.За I полугодие текущего года общие продажи товарной продукции по Группе ММК составили 5 675 тыс. т, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 2,1%. Продажи продукции HVA за 6 месяцев составили 2 726 тыс. т (+7,3% к аналогичному периоду 2017 года). Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 48%. Производство угольного концентрата ММК-Уголь за 6 месяцев 2018 года составило 1 412 тыс. т, увеличившись на 8% к уровню прошлого года.Отметим, что группа ММК, ключевым активом которой является Магнитогорский металлургический комбинат, входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает первое место по доле на российском рынке черных металлов (более 18%).