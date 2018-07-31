Иностранцы без проката

Рынок аренды автомобилей в Екатеринбурге считается одним из самых развитых в Уральском федеральном округе. В настоящее время в городе насчитывается около 40 компаний, предоставляющих машины в прокат. Однако слабым звеном этого бизнеса является сдача автомобиля в аренду иностранцам, которые не имеют российского водительского удостоверения. Гости из-за рубежа нередко сталкиваются с проблемами из-за непредсказуемой внутренней политики компаний. При попытке арендовать машину иностранный турист в Екатеринбурге может полагаться только на везение.О том, что иностранным гражданам в Екатеринбурге непросто найти компанию по аренде автомобилей, УрБК рассказал испаноговорящий турист Себастиан. По его словам, в компании AutoBonum ему отказали из-за отсутствия российских документов. При попытке самостоятельно найти пункт проката для иностранцев он столкнулся с отсутствием переведенной информации по данной тематике для туристов и языковым барьером в самих компаниях, в том числе предоставляющих автомобили в аренду по водительским правам международного образца. В результате только с четвертой попытки и спустя несколько часов поисков Себастиану удалось не без помощи нашего корреспондента арендовать автомобиль, чтобы отправиться в Первоуральск.Этот случай наглядно демонстрирует, что в Екатеринбурге, претендующем на проведение летней универсиады в 2023 году и ЭКСПО в 2025-м, иностранным туристам до сих пор приходится сталкиваться со множеством фактов неустроенности инфраструктуры гостеприимства.О неготовности предоставить автомобиль в аренду гражданам с иностранными документами УрБК сообщили сразу в нескольких пунктах проката автомобилей Екатеринбурга.«Мы только российским гражданам предоставляем автомобили в прокат. Таково внутреннее распоряжение», — пояснили в «Прокат 96».Лишь две компании среди опрошенных УрБК сообщили, что предоставляют автомобили в аренду иностранцам при наличии международных прав, одна из которых — федеральная сеть. Только в одной организации, до которой удалось дозвониться корреспонденту УрБК, согласились предоставить автомобиль в прокат иностранцу с международными водительскими правами.Требования, предъявляемые к лицам, которые берут автомобиль напрокат, изложены на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Как следует из разъяснений ведомства, гражданин должен предъявить паспорт и водительское удостоверение. Отдельно для иностранных граждан разъяснены требования в том случае, если транспортное средство арендуется для работы или предпринимательской деятельности. В этой ситуации они должны предъявить водительское удостоверение российского образца.Как пояснил УрБК управляющий партнер юридической компании Legal Jazz Роман Фадеев, на обычных туристов эти правила не распространяются.«Закон о безопасности дорожного движения говорит, что лица, которые постоянно или временно проживают в России, в том числе приезжие, управляют транспортными средствами при наличии у них водительских прав или иностранных, или международных», — сказал Роман Фадеев.Таким образом, отмечает эксперт, действующее законодательство позволяет предоставлять автомобили в аренду гражданам, у которых нет российского водительского удостоверения.Как пояснил корреспонденту УрБК один из участников рынка на условиях анонимности, часть компаний, которые ставят иностранным клиентам столь жесткие условия, просто не хотят, чтобы их автомобиль использовался для незаконной предпринимательской деятельности (например, для пассажирских перевозок). Как было упомянуто выше, в данном случае закон ограничивает аренду автомобилей. Проверить, для каких именно целей берется транспортное средство, по словам собеседника УрБК, достаточно сложно. Поэтому компании предоставляют иностранцам автомобили крайне неохотно. При этом у гражданина европейского государства больше шансов арендовать машину, чем у уроженца стран СНГ.Определенное послабление во внутренних правилах было сделано лишь в период Чемпионата мира по футболу-2018. Тогда было известно, болельщики каких стран приедут в Екатеринбург. На этот список ориентировались компании по прокату автомобилей.Однако еще до окончания ЧМ-2018 отельеры одними из первых признались, что оказались не готовы к приему обычных иностранных туристов. По сути, то же самое демонстрирует и уральский рынок проката автомобилей. В том числе ситуация продемонстрировала явный дефицит доступной и понятной иностранцам информации в городе по центрам аренды авто. В свою очередь, участники рынка оказались просто не способны распознать в приезжем туриста.С таким подходом и сервисом говорить о стремлении Свердловской области к повышению туристической привлекательности для иностранцев достаточно сложно. В этой связи создание маршрутов, которые проходят через достопримечательности Урала, теряет значительную часть смысла: не имея возможности передвигаться удобным и привычным способом, туристы из-за рубежа с большей долей вероятности откажутся от подобных поездок.