Кризис

Реальные располагаемые доходы населения Свердловской области за полгода снизились на 2,1%

В Свердловской области реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-июне 2018 года снизились на 2,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Как отмечают в ведомстве, с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам реальные располагаемые денежные доходы жителей региона уменьшились на 3%.



Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области в январе-июне 2018 года, составили 873 млрд руб. (33 тыс. 640 руб. на одного жителя в месяц).

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