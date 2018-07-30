Кризис
Сумма убытка организаций Свердловской области в январе-мае выросла на 42%
30 июль 2018 (17:59)
Сумма убытка организаций Свердловской области в январе-мае 2018 года составила 25,8 млрд руб. и возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42,1%. Об этом сообщает Свердловскстат.
Наибольшую долю убытка имели организации обрабатывающих производств (42,9%), с профессиональной, научной и технической деятельностью (15,6%), с деятельностью по транспортировке и хранению (13,8%), по операциям с недвижимым имуществом (10,7%).
По состоянию на конец мая 2017 года просроченная дебиторская задолженность составила 77,9 млрд руб., кредиторская ― 94,6 млрд руб.
Наибольшую долю убытка имели организации обрабатывающих производств (42,9%), с профессиональной, научной и технической деятельностью (15,6%), с деятельностью по транспортировке и хранению (13,8%), по операциям с недвижимым имуществом (10,7%).
По состоянию на конец мая 2017 года просроченная дебиторская задолженность составила 77,9 млрд руб., кредиторская ― 94,6 млрд руб.
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