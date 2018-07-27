Кризис
В Екатеринбурге программу реновации начнут со сноса частного сектора 1930-50-х годов постройки
27 июль 2018 (15:12)
В Екатеринбурге реализацию программы реновации территории начнут со сноса частного сектора 1930-50-х годов постройки.
Как сообщил в эфире телеканала «АТН» заместитель главы администрации уральской столицы по вопросам капстроительства Алексей Белышев, сегодня около 2,5% жилого фонда города изношено на 75% — это около 800 тыс. кв. м. жилья.
«Это разные районы, в основном разговор идет о многоквартирном жилье, хотя мы понимаем, что сюда входят и районы, в которых есть индивидуальное жилье 30-40-50-х годов постройки прошлого века, поэтому мы в приоритетном порядке рассматриваем такие дома для обновления жилого фонда. Вообще, стратегия пространственного развития Екатеринбурга говорит о том, что мы за высокоэффективное использование территории», — рассказал А. Белышев.
Как сообщил в эфире телеканала «АТН» заместитель главы администрации уральской столицы по вопросам капстроительства Алексей Белышев, сегодня около 2,5% жилого фонда города изношено на 75% — это около 800 тыс. кв. м. жилья.
«Это разные районы, в основном разговор идет о многоквартирном жилье, хотя мы понимаем, что сюда входят и районы, в которых есть индивидуальное жилье 30-40-50-х годов постройки прошлого века, поэтому мы в приоритетном порядке рассматриваем такие дома для обновления жилого фонда. Вообще, стратегия пространственного развития Екатеринбурга говорит о том, что мы за высокоэффективное использование территории», — рассказал А. Белышев.
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