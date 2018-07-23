Кризис

За шесть месяцев Свердловский Роспотребнадзор выписал штрафов на 88,6 млн рублей

В I полугодии 2018 года управление Роспотребнадзора по Свердловской области и суды региона наложили свыше 5,2 тыс. штрафов за нарушения на сумму 88,6 млн руб., следует из данных надзорного органа.



В прошлом году за I полугодие специалисты выписали 6 тыс. 153 штрафа на сумму 84,3 млн руб.



Всего за отчетный период инспекторы Роспотребнадзора выявили 55,7 тыс. нарушений законодательства. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 14%.



В общей структуре правонарушений 81,2% занимают нарушения санитарного законодательства, 7,3% ― закона о защите прав потребителей.

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