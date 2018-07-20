Кризис
Только в 28 регионах России есть предприятия по переработке пластмассы
20 июль 2018 (12:11)
В настоящее время в России функционирует 78 предприятий по переработке пластмассы (пластиковой тары, пакетов и прочего) в 28 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
По предоставленной субъектами РФ информации, по количеству предприятий по переработке пластмассы лидируют Московская область (13), Свердловская область (9), Республика Татарстан (5) и Ростовская область (5).
«На данный момент в нашей стране функционирует 78 предприятий в 28 регионах России. Это явно недостаточное количество, отрасль по переработке отходов должна развиваться активней, и мы, со своей стороны, как госрегулятор должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса. Задача сложная, но мы уже в процессе перехода на цивилизованные методы работы в этой сфере», — отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
По данным самих компаний-переработчиков, сегмент рециклинга отходов пластмасс обладает существенным потенциалом роста (в 2-5 раз в течение ближайших 5 лет для различных типов).
Напомним, к 1 января 2019 года все субъекты РФ должны выбрать региональных операторов, которые фактически с этой даты должны приступить к осуществлению деятельности в области обращения с отходами на территории субъектов.
На Среднем Урале региональными операторами в сфере обращения с ТКО признаны компании «Рифей», «ТБО «Экосервис» и ЕМУП «Специализированная автобаза».
По предоставленной субъектами РФ информации, по количеству предприятий по переработке пластмассы лидируют Московская область (13), Свердловская область (9), Республика Татарстан (5) и Ростовская область (5).
«На данный момент в нашей стране функционирует 78 предприятий в 28 регионах России. Это явно недостаточное количество, отрасль по переработке отходов должна развиваться активней, и мы, со своей стороны, как госрегулятор должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса. Задача сложная, но мы уже в процессе перехода на цивилизованные методы работы в этой сфере», — отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
По данным самих компаний-переработчиков, сегмент рециклинга отходов пластмасс обладает существенным потенциалом роста (в 2-5 раз в течение ближайших 5 лет для различных типов).
Напомним, к 1 января 2019 года все субъекты РФ должны выбрать региональных операторов, которые фактически с этой даты должны приступить к осуществлению деятельности в области обращения с отходами на территории субъектов.
На Среднем Урале региональными операторами в сфере обращения с ТКО признаны компании «Рифей», «ТБО «Экосервис» и ЕМУП «Специализированная автобаза».
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