Кризис

Больше 70% жителей Челябинска считают свою работу нестабильной

Больше 70% жителей Челябинска признаются, что работа не дает им уверенности в завтрашнем дне. При этом почти 40% горожан имеют долги. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру.



Среди свыше 1 тыс. опрошенных почти половина отметила, что им с трудом хватает заработной платы на месяц, приходится себя ограничивать. 17% челябинцев периодически влезают в долги, а 16% рассказали, что раньше им хватало денег, но в последнее время с этим есть трудности. Пятая часть респондентов не чувствует трудностей в этой сфере.



24% респондентов признались, что периодически у них бывают мелкие долги, но они быстро их отдают. У трети челябинцев есть крупные задолженности, но они стабильно их выплачивают, а 7% не справляются со своими долгами. 13% горожан расплатились по всем долгам и больше не планируют их брать. А четверть опрошенных уверяет, что никогда не попадают в такие ситуации.



Треть жителей Челябинска считают свою работу надежной, но жалуются на маленькие зарплаты, которые не позволяют им чувствовать уверенность в завтрашнем дне. 39% не видят стабильности в своей компании и боятся быть уволенным или обманутым. 27% респондентов довольны своей зарплатой и профессиональными перспективами.



«Наши исследования показывают, что тренд на стабильную работу с каждым годом становится все менее актуальным. Многие соискатели, особенно менеджеры продаж, руководители, IT-специалисты, готовы поменять компанию из-за отсутствия карьерного роста, интересных задач и перспектив на увеличение заработной платы. В то же время большинство разнорабочих, водителей, кассиров и бухгалтеров хотят оставаться на одном месте как можно дольше. Если в 2017 году 50% соискателей называли стабильность в числе основных критериев в выборе работы, то в 2018 эта цифра снизилась до 35%», — отметил руководитель отдела брендинга и PR портала «Зарплата.ру» Иван Чирков.

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