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Екатеринбург занял последнее место по посещаемости матчей ЧМ-2018
16 июль 2018 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Екатеринбург занял последнее место по посещаемости матчей среди городов-организаторов Чемпионата мира по футболу-2018, следует из данных агентства Турстат.
В среднем одну игру в Екатеринбурге посещали 31 тыс. 359 болельщиков. Всего за четыре игры, которые прошли в городе, билеты на стадион приобрели 125 тыс. 437 зрителей. Отметим, что в Екатеринбурге команды играли только в рамках группового отбора.
Ожидаемо топ-10 городов по посещаемости возглавила Москва (767 тыс. зрителей всего, 63,9 тыс. в среднем за матч). После столицы идут Санкт-Петербург (448,6 тыс. зрителей, 64,1 тыс. в среднем за матч), Сочи (264,1 тыс., 44 тыс.), Нижний Новгород (256,4 тыс., 42,7 тыс.), Казань (254,5 тыс., 42,4 тыс.).
Самыми посещаемыми матчами стали игры 14 июня между Россией и Саудовской Аравией на открытии мундиаля, 17 июня между Германией и Мексикой и 1 июля между Испанией и Россией в 1/8 финала. Все матчи проходили на стадионе «Лужники» в Москве и собрали 78 тыс. зрителей.
Самым непопулярным у болельщиков оказался матч Египет — Уругвай, который прошел в Екатеринбурге 15 июня. Он собрал всего лишь 27 тыс. зрителей.
Всего с 14 июня по 15 июля 2018 года матчи ЧМ-2018 в России посетили свыше 3 млн болельщиков. Средняя посещаемость стадионов составила 47,4 тыс. человек.
В среднем одну игру в Екатеринбурге посещали 31 тыс. 359 болельщиков. Всего за четыре игры, которые прошли в городе, билеты на стадион приобрели 125 тыс. 437 зрителей. Отметим, что в Екатеринбурге команды играли только в рамках группового отбора.
Ожидаемо топ-10 городов по посещаемости возглавила Москва (767 тыс. зрителей всего, 63,9 тыс. в среднем за матч). После столицы идут Санкт-Петербург (448,6 тыс. зрителей, 64,1 тыс. в среднем за матч), Сочи (264,1 тыс., 44 тыс.), Нижний Новгород (256,4 тыс., 42,7 тыс.), Казань (254,5 тыс., 42,4 тыс.).
Самыми посещаемыми матчами стали игры 14 июня между Россией и Саудовской Аравией на открытии мундиаля, 17 июня между Германией и Мексикой и 1 июля между Испанией и Россией в 1/8 финала. Все матчи проходили на стадионе «Лужники» в Москве и собрали 78 тыс. зрителей.
Самым непопулярным у болельщиков оказался матч Египет — Уругвай, который прошел в Екатеринбурге 15 июня. Он собрал всего лишь 27 тыс. зрителей.
Всего с 14 июня по 15 июля 2018 года матчи ЧМ-2018 в России посетили свыше 3 млн болельщиков. Средняя посещаемость стадионов составила 47,4 тыс. человек.
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