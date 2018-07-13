Новости дня
Просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области составляет 437 тыс. рублей
13 июль 2018 (16:35)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. По сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате на 1 июля 2018 года составила 437 тыс. руб.
Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с 1 июня 2018 года сумма долга снизилась на 200 тыс. рублей или на 31,4%.
Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с 1 июня 2018 года сумма долга снизилась на 200 тыс. рублей или на 31,4%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области выросла на 14,3%
- Задолженность по заработной плате в РФ снизилась на 0,1%
- Суммарная задолженность по заработной плате на территории РФ в октябре увеличилась на 6,4%
- В сентябре 2009 года задолженность по заработной плате в России снизилась на 8,6%
- В июле 2009 года суммарная задолженность по заработной плате в РФ снизилась на 9,9%