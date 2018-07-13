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Просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области составляет 437 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. По сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате на 1 июля 2018 года составила 437 тыс. руб.



Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с 1 июня 2018 года сумма долга снизилась на 200 тыс. рублей или на 31,4%.

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