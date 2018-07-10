Кризис

Российские оффшорные зоны заработают осенью 2018 года

Специальные административные районы (САР), которые власти РФ рассматривают как альтернативу зарубежным офшорным зонам, заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре-октябре 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина.



«Этот режим будет активирован в сентябре-октябре», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала работы специальных административных районов в Приморском крае и Калининградской области.



Напомним законопроект о создании САР в России был разработан юристами Сколково, ВШЭ, двух российских юркомпаний и АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» (ЦМСПИ). Создание особого правового статуса островов и введение налоговых льгот, по замыслу авторов проекта, предназначено не для репатриации капиталов, попавших под санкции компаний, а для замещения стандартных офшоров.

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