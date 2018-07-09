«Иннопром-2018»: вектор цифровизации

В Екатеринбурге сегодня, 9 июля 2018 года, начала работу IX Международная промышленная выставка «Иннопром». Ее темой, объединяющей в этом году более 150 мероприятий деловой программы, стало «Цифровое производство», страной-партнером выступает Республика Корея.Напомним, торжественное открытие «Иннопрома-2018» состоялось вчера в киноконцертном театре «Космос». В этом году гостями и участниками форума стали представители 95 стран, свою продукцию представили более 600 компаний из 20 государств. Самые большие иностранные делегации и национальные экспозиции в этом году, помимо Республики Корея, прибыли из Германии, Японии, Италии, Швейцарии, Словакии, Франции, Чехии, Венгрии, Беларуси.Ключевыми мероприятиями первого дня работы форума стали главная стратегическая сессия «Люди/машины/софт: эффективность взаимодействия», а также промышленный форум «Российско-корейское сотрудничество в эпоху «Четвертой промышленной революции». В них принял участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ун Гю Пэк, а также руководители ведущих российских и зарубежных компаний. Сегодня же были подписаны первые партнерские соглашения.Российские и зарубежные участники «Иннопрома-2018» презентовали на своих стендах новейшие разработки и самые передовые промышленные технологии.Так, предприятия ГК «Росатом» представили свои цифровые продукты: мобильный центр обработки данных, цифровую платформу «Мульти-Д», пакет имитационного моделирования «Логос», систему «Цифровое предприятие»; продукты для ядерной медицины: изотопную продукцию (лютеций, углерод, иридий); 3Д-принтер для печати металлическими материалами. НПО «Центротех» (г. Новоуральск) продемонстрировало электрический погрузчик на литий-ионном аккумуляторе.Одной из ключевых точек притяжения для посетителей выставки стал в этом году стенд Группы ЧТПЗ, выполненный в «цифровом» стиле с использованием современных графических элементов, спецэффектов и музыки. Он называется «Поколение ЧТПZ» и ориентирован, в том числе, на решение профориентационных задач, а также привлечение молодежи к работе на современных высокотехнологичных производствах Белой металлургии.Отметим, что Группу ЧТПЗ на «Иннопроме-2018» представляют акционеры Андрей Комаров и Александр Федоров, а также управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов. В рамках выставки руководители компании планируют провести встречи с представителями государственной власти и бизнеса, подписать ряд некоммерческих соглашений о сотрудничестве в области образования, а также принять участие в деловой программе.На стенде авиакомпании «Уральские авиалинии» участники и гости выставки могут не только познакомиться с маршрутами перевозчика, узнать о новых сервисах для клиентов, но и сделать уникальные фотографии на память. Отметим, что «Уральские авиалинии» выступают официальным перевозчиком «Иннопрома».ЕВРАЗ представляет на своей площадке интерактивный стенд, на котором можно узнать о географии присутствия предприятий холдинга, их работе, а также познакомиться с продукцией организации, ее показателями за последние отчетные периоды. Холдинг ЕВРАЗ в этом году является стратегическим партнером международной промышленной выставки в Екатеринбурге.Деловая программа форума рассчитана на четыре дня и завершится 12 июля. Ожидается, что за время «Иннопрома-2018» площадку выставки посетят порядка 50 тыс. человек, причем до 60% из них составят топ-менеджеры и руководители российских и зарубежных компаний.