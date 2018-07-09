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Суд приговорил жителя Нижнего Тагила к семи годам колонии за вооруженное нападение на кассира

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю Алексею Лукошину, который был признан виновным по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».



Как было установлено в суде, А. Лукошин вместе с неустановленным сообщником 24 ноября 2017 года совершил нападение на инспектора-кассира.



«Дождавшись, когда инспектор-кассир положил сумку с денежными средствами на переднее пассажирское сидение принадлежащего ему автомобиля и начал очищать его от снега, один из участников нападения схватил из автомобиля сумку с деньгами и побежал в сторону дома № 13а, расположенного по улице Вязовская», — говорится в сообщении.



В общей сложности было похищено 819 тыс. руб. Подсудимый в этот момент начал угрожать кассиру пистолетом, но тот оттолкнул от себя А. Лукошина и побежал за похитителем денег. Обвиняемый, в свою очередь, начал преследовать инспектора. Впоследствии между А. Лукошиным и кассиром завязалась потасовка, в ходе которой нападавший восемь раз выстрелил в сторону инспектора, ударил его рукоятью пистолета по лицу и распылил содержимое газового баллончика.



Кассиру удалось продержаться до прибытия сотрудников Росгвардии, которые задержали злоумышленника. Впоследствии обвиняемый указал тайник, где были спрятаны деньги.



Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Алексею Лукошину наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшего о взыскании 250 тыс. руб. с подсудимого в качестве возмещения причиненного вреда.

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