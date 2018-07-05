«Меркурий» завис

С 1 июля 2018 года по всей стране запустили систему «Меркурий» для контроля за поставками мясной и молочной продукции от производителя до прилавка. В Свердловской области тревогу вызывала неготовность производителей и торговых точек к работе в новых условиях. Однако на деле выяснилось, что к 1 июля 2018 года не совсем готова оказалась сама система.Напомним, что изначально в «Меркурий» должны были войти все участники оборота мясных и молочных товаров. Система выдает электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС), и без них незарегистрированные предприятия не допускаются к участию в обороте.За месяц до вступления закона в силу каждый из участников рынка (по крайне мере, среди крупных игроков) заявлял о готовности к запуску инфраструктуры. Однако предприниматели сомневались, что на первых порах вся цепочка будет работать как единое целое.На стадии тестирования «Меркурия» у участников рынка появились претензии к самой системе. В итоге представители молочного рынка настояли на отсрочке. 28 июня 2018 года в Минюсте РФ зарегистрировали приказ Минсельхоза РФ о переносе сроков запуска системы для молочной продукции на конец 2018 года.«Из «Меркурия» до конца этого года вычеркнули всю молочную продукцию в связи с тем, что возник бы коллапс. Мы, со своей стороны, подготовились, но сервер стал висеть в тестовом режиме, и продукты просто не отгружались бы по магазинам. Мы настояли на переносе», — пояснил УрБК председатель Союза предприятий по переработке молока в Свердловской области Игорь Пехотин.Генеральный директор мясокомбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков, который уже работает с «Меркурием», лишь подтвердил слова И. Пехотина.«Программа зависает. Видимо, очень много клиентов. Документы проводятся очень долго, и это нервирует наших операторов. Мы с вечера до утра грузим информацию, чтобы машины уже утром были в магазинах. Сейчас мы успеваем до 07.30 загрузить», — сказал М. Смоляков.Гендиректор предприятия добавил, что коллапса и срыва в поставках из-за зависания системы пока не наблюдается.«Здесь вопрос не только в том, что зависает, а в том, что большинство ритейлеров и по большей части производителей оказались в принципе не готовы. До конца года правительство обещает закрывать глаза, то есть пока будут выноситься предупреждения без штрафных санкций», — считает, в свою очередь, президент «Союз Ритейл» Александр Оглоблин.Таким образом, де-факто всем участникам рынка дана общая отсрочка на срок до полугода. В Управлении Россельхознадзора по Свердловской области, который курирует работу системы «Меркурий», не смогли оперативно предоставить комментарий о причинах сбоев, а также о сроках налаживания работы по выдаче ЭВС. Переработчикам также не объясняют эти вопросы. Однако если в ближайшее время обсуждаемые прежде проблемы сохранятся, участники рынка молочной продукции могут попросить о новой отсрочке.