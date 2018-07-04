«Натали Турс» аннулирует туры

Сегодня, 4 июля 2018 года, туроператор «Натали Турс» сообщил о невозможности выполнять свои обязательства перед клиентами и аннулировании ранее подтвержденных туров. По словам руководителя компании, причиной обострения ситуации стали финансовые проблемы, которые усугубил негативный информационный фон. Эксперты отмечают, что в случае прекращения деятельности туроператора пострадают и работавшие с ним агентства, и зарубежные партнеры, но в первую очередь — граждане, оплатившие путевки и оставшиеся без отдыха.Напомним, компания «Натали Турс» работает на российском туристическом рынке с 1992 года и входит в пул наиболее крупных туроператоров. За это время организация не раз сталкивалась с проблемами, особенно остро они встали после банкротства авиакомпании «Трансаэро», в октябре 2015 года лишенной сертификата эксплуатанта. Тогда «Натали Турс» находилась на грани банкротства, однако туроператору удалось продолжить работу, сократив до минимума чартерные программы и сделав упор на регулярную перевозку.Новое обострение ситуации в компании обнаружилось в июле текущего года, когда ее зарубежные партнеры стали отказывать туристам в наземном обслуживании из-за задолженности туроператора. Сообщения о подобных инцидентах поступали из Испании, впоследствии — из Турции, Италии и других стран. Компания отреагировала на это прекращением чартерных программ по Барселоне, Римини, Катании, Неаполю, Анталье, Ираклиону.«В пятницу ближе к вечеру в связи с финансовыми разногласиями наш испанский партнер W2Meet остановил с нами сотрудничество и приступил к аннуляции заказов. Для того, чтобы не создавать дополнительных проблем, были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений», — сообщил на своей странице в Facebook руководитель «Натали Турс» Владимир Воробьев, уточнив, что компания продолжает отправлять туристов на базе регулярных рейсов по всем направлениям, кроме Испании, где предполагается в кратчайшие сроки осуществить замену партнера.По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, у компании был шанс справиться с ситуацией в случае поддержки со стороны турагентств и достижения договоренностей с зарубежными партнерами. Между тем екатеринбургские агентства не рассчитывали на благоприятное развитие событий.Как пояснил УрБК источник, знакомый с ситуацией на агентском рынке, партнеры «Натали Турс» в ближайшие дни ожидали от руководства компании официальных писем с отказом от исполнения обязательств и готовились вывозить туристов за свой счет. В этой связи, по его мнению, туроператору снова грозит банкротство.Сегодня данная информация подтвердилась. На официальном сайте «Натали Турс» появилось сообщение об аннулировании всех ранее подтвержденных туров. Аналогичное письмо получили работающие с туроператором агентства.«Уважаемые коллеги и партнеры, в связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнерами вынуждены проинформировать, что компания ООО «Панорама Тур» (бренд «Натали Турс» — прим. ред.) не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время. Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме», — говорится в сообщении.При этом туроператор указал, что информация о порядке выплат компенсаций и различных схемах взаимодействия с агентами по данному вопросу будет предоставлена сегодня в течение дня, после совещания с руководителями крупных сетевых объединений.По словам участников рынка, вероятнее всего, теперь компания попытается рассчитаться с пострадавшими, задействовав средства на счетах компенсационного фонда, а также фингарантии. В общей сложности их сумма предварительно оценивается в 156 млн руб. Однако эксперты не отрицают, что этих денег на всех не хватит.В Уральской ассоциации туризма считают, что в первую очередь пострадают те агентства, которых нет в реестре «Турпомощи» и которые не смогут подтвердить документами право реализовывать турпродукт «Натали Турс».«Если компания пойдет по этому пути, проблемы будут у агентств, работающих вне правового поля. Им могут отказать в выплатах. Если агентства нет в реестре или не пролонгирован договор с туроператором, его туристов никто не защитит», — пояснил исполнительный директор УАТ.Впрочем, законопослушные фирмы также понесут потери: чтобы не дискредитировать себя в глазах потребителей и не последовать за «Натали Турс», им придется выполнять обязательства перед туристами за свой счет, надеясь впоследствии получить компенсацию. Между тем в сложившейся на рынке ситуации далеко не все смогут себе позволить такие расходы.В конечном счете пострадают потребители туруслуг, поездки которых окажутся сорваны. По предварительным оценкам, только в июле туроператор не отправит на отдых 1,5 тыс. туристов, между тем глубина продаж путевок «Натали Турс» достигает как минимум сентября.