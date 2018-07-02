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Наставник сборной Испании сравнил победу россиян с выигрышем в лотерею

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро приравнял победу российской команды в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу — 2018 к выигрышу в лотерею, сообщает «Лента.ру».



«Пенальти — это лотерея, и нам не повезло. Мы все страдаем. У нас были амбиции, но, к сожалению, нам не удалось продолжить выступления на турнире», — заявил Йерро.



1 июля сборная России победила испанцев в серии послематчевых пенальти (4:3) после ничьей в основное и дополнительное время в матче 1/8 финала чемпионата мира. Следующим соперником российской сборной станет победитель пары Хорватия-Дания.



13 июня Йерро был назначен главным тренером сборной Испании. Команда поменяла наставника за день до турнира в связи с отставкой Хулена Лопетеги.



Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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