Дайджест
Наставник сборной Испании сравнил победу россиян с выигрышем в лотерею
2 июль 2018 (15:31)
Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро приравнял победу российской команды в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу — 2018 к выигрышу в лотерею, сообщает «Лента.ру».
«Пенальти — это лотерея, и нам не повезло. Мы все страдаем. У нас были амбиции, но, к сожалению, нам не удалось продолжить выступления на турнире», — заявил Йерро.
1 июля сборная России победила испанцев в серии послематчевых пенальти (4:3) после ничьей в основное и дополнительное время в матче 1/8 финала чемпионата мира. Следующим соперником российской сборной станет победитель пары Хорватия-Дания.
13 июня Йерро был назначен главным тренером сборной Испании. Команда поменяла наставника за день до турнира в связи с отставкой Хулена Лопетеги.
Чемпионат мира продлится до 15 июля.
«Пенальти — это лотерея, и нам не повезло. Мы все страдаем. У нас были амбиции, но, к сожалению, нам не удалось продолжить выступления на турнире», — заявил Йерро.
1 июля сборная России победила испанцев в серии послематчевых пенальти (4:3) после ничьей в основное и дополнительное время в матче 1/8 финала чемпионата мира. Следующим соперником российской сборной станет победитель пары Хорватия-Дания.
13 июня Йерро был назначен главным тренером сборной Испании. Команда поменяла наставника за день до турнира в связи с отставкой Хулена Лопетеги.
Чемпионат мира продлится до 15 июля.
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