Кризис

Руководство РЖД планирует сократить 42 тыс. сотрудников

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует провести поэтапное сокращение сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на долгосрочную программу развития компании.



Согласно документации, к 2025 году численность сотрудников компании должна снизиться на 42 тыс. человек.



Сокращения будут проведены за счет ухода людей на пенсию и перераспределения трудовых ресурсов.



В I квартале 2018 года в РЖД насчитывалось 737,4 тыс. сотрудников.

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