Кризис
Руководство РЖД планирует сократить 42 тыс. сотрудников
29 июнь 2018 (12:18)
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует провести поэтапное сокращение сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на долгосрочную программу развития компании.
Согласно документации, к 2025 году численность сотрудников компании должна снизиться на 42 тыс. человек.
Сокращения будут проведены за счет ухода людей на пенсию и перераспределения трудовых ресурсов.
В I квартале 2018 года в РЖД насчитывалось 737,4 тыс. сотрудников.
Согласно документации, к 2025 году численность сотрудников компании должна снизиться на 42 тыс. человек.
Сокращения будут проведены за счет ухода людей на пенсию и перераспределения трудовых ресурсов.
В I квартале 2018 года в РЖД насчитывалось 737,4 тыс. сотрудников.
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