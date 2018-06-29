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С 1 июля 2018 года все данные россиян в Интернете должны сохраняться в течение полугода

УрБК, Москва, 29.06.2018. Правительство РФ утвердило постановление, которое обязывает организаторов распространения информации в Интернете с 1 июля 2018 года хранить данные пользователей в течение полугода. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Документ утвержден в рамках исполнения пакета антитеррористических законов, принятых в июле 2018 года. Согласно постановлению кабмина, в течение 6 месяцев должны храниться личные данные граждан, которые они оставляют на интернет-сервисах, а также голосовые сообщения, переписку, изображения, аудио- и видеофайлы.



Также с 1 октября 2018 года операторов связи обяжут хранить голосовые записи абонентов в течение трех лет.



Ранее интернет-провайдеры и операторы связи заявляли о пересмотре тарифов для абонентов в связи с приобретением дополнительного оборудования для исполнения антитеррористического законодательства.

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