Налог для таксиста

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин предложил включить агрегаторы такси в систему налогообложения самозанятых водителей. Причина этой инициативы понятна: большинство автомобилистов рассматривают эту сферу как подработку и никак не зарегистрированы. Агрегаторы также поддержали идею главы ФНС для «обеления» рынка, 15% которого составляют нелегальные перевозки. Тем не менее ряд экспертов сомневаются, что самозанятые водители согласятся отчислять налоги.О вариантах вывода таксистов из «тени» Михаил Мишустин сказал в интервью газете «Коммерсантъ», обратив особое внимание на агрегаторы YouDo, «Яндекс.Такси» Uber и AirBnB.«Агрегатор никому ничего не платит с этой сделки, физическое лицо в любой ипостаси никому ничего не платит, налогов нет, поставщик услуг находится в серой зоне, и он это знает. Если агрегаторы будут включать налоги по доходу специальным режимом на самозанятых так же, как обычный работодатель без проблем осуществляет платежи НДФЛ за физлиц, вопрос будет решен», — сказал глава ФНС России.По его словам, в настоящее время в Госдуме прорабатывается юридическое определение для самозанятых, а также ставка налога. Предполагается, что данная категория граждан будет платить не более 6% с продаж и сделок.Как пояснили УрБК в «Яндекс.Такси», всего в сфере такси задействовано более 900 тыс. российских граждан. Большинство из них подрабатывают водителями из-за «временных финансовых трудностей». Однако, как отметили в сервисе «Максим», точное количество самозанятых водителей определить достаточно сложно.По данным аналитического центра при правительстве РФ, агрегаторы занимают всего 32,8% рынка такси в стране. Вместе с тем объем нелегальных перевозок в стране в 2017 году составляет 15% от рынка (более 75 млрд руб.).В компаниях, связанных с перевозками, не согласились со словами М. Мишустина о том, что «агрегатор никому ничего не платит». В частности, в сервисе «Максим» предположили, что руководитель налогового ведомства имел в виду компании, которые зарегистрированы за рубежом и работают на территории России.Само же предложение главы ФНС с легализацией самозанятых водителей в сервисах поддержали.«Мы рассчитываем, что с введением статуса значительно упростится система налогообложения, процедура получения разрешений на перевозку пассажиров и багажа, а также будет исключена необходимость регистрации в качестве ИП. Возможность для водителей регистрироваться в качестве самозанятых в итоге позволит «обелить» рынок такси», — пояснили УрБК в пресс-служба «Яндекс.Такси».В сервисе «Максим» пояснили, что направили в ФНС собственный проект механизма для реализации этой идеи.«Водители такси должны получить статус самозанятых, а агрегаторы стать администраторами их налоговых платежей. При этом водитель получает этот статус и право на работу с момента аккредитации на информационной площадке агрегатора и уплаты обязательного платежа. Сам платеж должен быть адекватным по стоимости, не более 1 000 рублей в месяц, а все взаимодействия будут осуществляться в электронном формате: с помощью баз данных и мобильных приложений агрегаторов», — пояснили в пресс-службе сервиса.Генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин к инициативе с агрегаторами настроен скептически, как в целом ко всему проекту с налогообложением самозанятых граждан.«Механизм мне представляется малореализуемым. Я не понимаю, почему агрегатор в любой своей ипостаси должен быть налоговым агентом. Учитывая, что у него нет персонала, выступать налоговым агентом для него затруднительно. Конечно, в наших условиях возможно все, но я не понимаю также и то, как будет выглядеть отчетность в этом случае», — считает В. Калугин.Эксперт сомневается, что и сами граждане, включая водителей, будут активно выходить из «тени». Тем более что уплата налогов за самозанятость носит добровольный характер.Кроме того, как было сказано выше, граждане подрабатывают таксистами не от хорошей жизни и вряд ли они будут соглашаться на дополнительную нагрузку в ущерб своим доходам. Отметим также, что в ряде случаев водители подключены сразу к нескольким агрегаторам, и этот момент тоже не учтен в инициативе главы ФНС России.