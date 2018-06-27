Кризис
Россельхознадзор пресек доставку в Екатеринбург 500 кг казахского меда без документов
27 июнь 2018 (15:03)
В пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле г. Троицка 27 июня 2018 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области при поддержке пограничников предотвратили ввоз на территорию региона 500 кг меда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам перевозчика, мед транспортировался из Астаны и в Екатеринбург. Перевозчик не смог предъявить на него обязательный в таких случаях ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1. Поэтому груз был признан потенциально опасным.
Правонарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза движение груза запретили и проследили, чтобы машина с медом не пересекла российско-казахскую границу, а вернулась в Казахстан для оформления необходимых документов.
По словам перевозчика, мед транспортировался из Астаны и в Екатеринбург. Перевозчик не смог предъявить на него обязательный в таких случаях ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1. Поэтому груз был признан потенциально опасным.
Правонарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза движение груза запретили и проследили, чтобы машина с медом не пересекла российско-казахскую границу, а вернулась в Казахстан для оформления необходимых документов.
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