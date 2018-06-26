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В Москве перед судом предстанет водитель автобуса, протаранившего пешеходный переход

Уголовное дело в отношении водителя автобуса «ЛиАЗ» Виктора Тихонова передано в Дорогомиловский районный суд Москвы, сообщает «Газета.Ru».



«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК России: «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.



Днем 25 декабря 2017 года пассажирский автобус внезапно въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», в результате чего погибли четыре человека, один из которых — несовершеннолетний. По версии самого водителя автобуса, трагедия произошла именно из-за того, что у транспортного средства отказала система торможения.



«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — говорилось в одном из сообщений Следственного комитета.



Водитель утверждал, что автобус начал движение сразу после того, как автобус «снялся с ручника».



«Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место, — объяснял он причину начала движения. — Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше».

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