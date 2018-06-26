Дайджест
В Москве перед судом предстанет водитель автобуса, протаранившего пешеходный переход
26 июнь 2018 (15:56)
Уголовное дело в отношении водителя автобуса «ЛиАЗ» Виктора Тихонова передано в Дорогомиловский районный суд Москвы, сообщает «Газета.Ru».
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК России: «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Днем 25 декабря 2017 года пассажирский автобус внезапно въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», в результате чего погибли четыре человека, один из которых — несовершеннолетний. По версии самого водителя автобуса, трагедия произошла именно из-за того, что у транспортного средства отказала система торможения.
«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — говорилось в одном из сообщений Следственного комитета.
Водитель утверждал, что автобус начал движение сразу после того, как автобус «снялся с ручника».
«Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место, — объяснял он причину начала движения. — Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше».
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК России: «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Днем 25 декабря 2017 года пассажирский автобус внезапно въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», в результате чего погибли четыре человека, один из которых — несовершеннолетний. По версии самого водителя автобуса, трагедия произошла именно из-за того, что у транспортного средства отказала система торможения.
«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — говорилось в одном из сообщений Следственного комитета.
Водитель утверждал, что автобус начал движение сразу после того, как автобус «снялся с ручника».
«Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место, — объяснял он причину начала движения. — Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Петербурге напали на водителя автобуса со школьниками
- В отношении водителя автобуса, попавшего под кипяток в Красноярске, возбуждено дело
- Волгоградского водителя взорванного автобуса решили наградить за героизм
- В ЮАР разбился школьный автобус
- 16 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов на въезде в Берёзовский со стороны Екатеринбурга