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Из фондов российских активов за неделю выведено 462 млн долларов США

25 июнь 2018 (17:07)

УрБК, Москва, 25.06.2018. Инвесторы в течение прошлой недели вывели из фондов российских активов 462 млн долл США, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Sberbank CIB.

По уровню оттока капитала из фондов Россия заняла последнее место среди стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция).

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