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В Свердловской области выявили действующий с 2016 года картельный сговор с участием «Лукойла»

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Свердловское УФАС России выявило факты картельного сговора компании «Лукойл Пермнефтепродукт» с рядом независимых игроков рынка розничной реализации автомобильного бензина. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя ведомства Екатерина Воробьева.



«Речь идет о небольших нефтяных компаниях — «Свердловскнефтеснабсбыт», ООО «АТП» и ИП Галиахметов, которые тем не менее являются конкурентами «Лукойл Пермнефтепродукт». В 2016 и 2017 годах они заключали письменные соглашения, предусматривающие, в том числе, отказ независимых организаций от участия в торгах на поставку нефтепродуктов для государственных нужд. Сговор действует и сейчас. Следствием этого также может являться увеличение цены на торгах», — пояснила Е. Воробьева.



По ее словам, факты картельного сговора выявлены в трех муниципалитетах региона — Алапаевске, Нижней Туре и Качканаре.

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