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Глава «Роснефти» объяснил рост цен на бензин в России девальвацией рубля

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин объяснил рост цен на бензин в России девальвацией рубля, увеличением стоимости нефти на мировом рынке и непривлекательностью переработки в стране, пишет агентство «Прайм».



Причины резкого роста цен на бензин он назвал в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании. По его словам, вклад в рост цен внесла резкая девальвация рубля в конце 2014 года и его последующее ослабление. Второй причиной стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%. Российские компании же поставляют свою нефть как на экспорт, так и на НПЗ внутри страны.



«Сырье на переработку выросло по цене на 25%, а добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно», — отметил Игорь Сечин.



В итоге переработка вынуждена тратить средства, чтобы сдерживать цены на розничном рынке.



«Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя. При этом на заправках нашей компании цены являются самыми низкими в сравнении с ценами конкурентов», — добавил глава «Роснефти».



Ранее в «Роснефти» спрогнозировали, что налоговый маневр в нефтяной отрасли, который предусматривает отмену экспортных пошлин, может привести к росту цен на топливо к 2024 году минимум в 1,5 раза.

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