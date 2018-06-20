Дайджест
Предполагаемого основателя банды киллеров доставили в Москву
20 июнь 2018 (16:52)
Сотрудники Интерпола МВД России и ФСИН России доставили в Москву Аслана Гагиева, который обвиняется в создании организованной группы киллеров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
«Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов», — рассказала Волк.
Представитель ведомства добавила, что некоторые из сообщников Гагиева уже приговорены к длительным срокам.
Гагиев обвиняется в создании в 2004 году банды наемных убийц, которая действовала в Северной Осетии. Всего в группировку входило несколько десятков человек. Джако удалось сбежать из России в 2014 году, в начале 2015 года он был задержан в Австрии.
«Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов», — рассказала Волк.
Представитель ведомства добавила, что некоторые из сообщников Гагиева уже приговорены к длительным срокам.
Гагиев обвиняется в создании в 2004 году банды наемных убийц, которая действовала в Северной Осетии. Всего в группировку входило несколько десятков человек. Джако удалось сбежать из России в 2014 году, в начале 2015 года он был задержан в Австрии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловском облсуде сегодня рассмотрят апелляцию на арест Александра Куковякина
- Банда GTA планировала устроить теракты в Москве и Подмосковье
- В Туле суд вынес приговор членам банды, похитившей более 30 щенков элитных пород
- В Московской области разгромлена банда, подозреваемая в убийстве 25 человек
- В Бразилии разыскивают ведущего шоу, обвиняемого в организации убийств