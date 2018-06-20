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Предполагаемого основателя банды киллеров доставили в Москву

Сотрудники Интерпола МВД России и ФСИН России доставили в Москву Аслана Гагиева, который обвиняется в создании организованной группы киллеров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.



«Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов», — рассказала Волк.



Представитель ведомства добавила, что некоторые из сообщников Гагиева уже приговорены к длительным срокам.



Гагиев обвиняется в создании в 2004 году банды наемных убийц, которая действовала в Северной Осетии. Всего в группировку входило несколько десятков человек. Джако удалось сбежать из России в 2014 году, в начале 2015 года он был задержан в Австрии.

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