Кризис

Желаемая пенсия россиян в два раза выше фактической

В среднем россияне оценивают минимально необходимый размер пенсии в месяц в 27,9 тыс. руб., подсчитали в исследовательском холдинге «Ромир». При этом фактически средний размер пенсии в апреле 2018 года составил в два раза меньше — 13,3 тыс. руб.



По данным опроса «Ромира», пятая часть респондентов (21%) оценивает необходимый объем выплат на пенсии в 15-20 тыс. руб., треть (32%) — в 20-25 тыс. руб. Чуть больше четверти опрошенных (28%) претендуют на пенсионные выплаты объемом в 25-40 тыс. руб. в месяц. 14% граждан полагают, что им необходима сумма свыше 40 тыс. руб. в месяц. С тем, что объективный уровень пенсии может находиться в пределах 10-15 тыс. руб., согласились всего 4% россиян.



В результате аналитики подсчитали, что средний размер минимально необходимой россиянам пенсии в два раза меньше фактической — 27,9 тыс. руб. против 13,3 тыс. руб.



«И отметим, что аппетиты наших соотечественников не такие уж завышенные. Так, например, в 2012 году при проведении похожего опроса в среднем сумма желаемой пенсии определялась респондентами в размере 20,8 тыс. руб. С тех пор накопленная инфляция составила более 45%. То есть запросы россиян на пенсионные выплаты даже не превосходят уровня официальной инфляции», ― комментируют авторы исследования.



При этом после наступления пенсионного возраста готовы продолжать работать 30% респондентов, не планируют — 37%. Четверть россиян (26%) пока еще не задумывалась о том, чем они будут заниматься по достижении пенсионного возраста.



Большинство (79%) респондентов, которые готовы работать и после выхода на пенсию, объясняют свой выбор убежденностью, что на качественную жизнь пенсионных денег не хватит. Основной причиной нежелания продолжать трудовую деятельность стало плохое самочувствие и усталость. Этот ответ выбрали почти половина (47%) респондентов из числа тех, кто продолжать работать на пенсии не планирует.



Во всероссийском опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: