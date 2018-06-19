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Схему организации дорожного движения в Екатеринбурге будет разрабатывать фирма из Люберец

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. В Екатеринбурге подведены итоги конкурса на разработку схемы организации дорожного движения, который проводила администрация муниципалитета.



Согласно данным на сайте госзакупок, победителем стало ООО «Строй Инвест Проект» из Люберец. Также в тендере принимали участие три организации, зарегистрированные в Санкт-Петербурге — ООО «Лаборатория градопланирования», ООО «СПБ-Энерготехнологии» и ООО «Транспортная интеграция».



Номинальная цена контракта составляла 26 млн рублей. Минимальную сумму предлагало ООО «Лаборатория градопланирования» — 20 млн руб. Однако победителем было признано ООО «Строй Инвест Проект», которое предложило 25 млн 220 тыс. руб.



Подрядчик в рамках этого исследования должен разработать стратегический план развития дорожного движения. В первую очередь от исполнителя требуется проанализировать транспортное и пешеходное движение в городе.



На основании этих данных специалистам будет поручено разработать три сценария дальнейшего развития улично-дорожной сети: пессимистичный, средний и оптимистичный. Кроме того, в Екатеринбурге предусмотрено проведение соцопроса относительно предпочтений населения по использованию различных видов транспорта и сбор предложений по совершенствованию транспортной системы города.



Документ должен быть готов к ноябрю 2018 года.

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