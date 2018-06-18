Кризис

Чистые активы «Уралмашзавода» за год обесценились на 20%

По итогам 2017 года чистые активы ПАО «Уралмашзавод» обесценились на 20%, до -3 млрд 284 млн 342 тыс. 930,4 руб., следует из годового отчета компании.



В 2016 году стоимость чистых активов предприятия составляла -2 млрд 742 млн 444 тыс. 061,9 руб.



«Отрицательная величина чистых активов Общества обусловлена накопленными убытками в течение нескольких отчетных периодов (начиная с 2009 года) в основном за счет сокращения объемов реализации и роста долговой нагрузки. Кроме того, на величину чистой прибыли существенное влияние оказывает стоимость обслуживания кредитного портфеля», ― поясняется в годовом отчете.

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