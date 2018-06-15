Кризис

Банк России предупредил о риске снижения деловой активности в 2019 году из-за повышения НДС

Объявленные правительством повышение пенсионного возраста и увеличение ставки НДС до 20% могут привести к замедлению деловой активности в следующем году, следует из сообщения Банка России об итогах заседания совета директоров регулятора.



Банк России сохранил прогноз темпа прироста ВВП России в 2018 году в 1,5-2%, в 2019 и 2020 годах темпы экономического роста также будут вблизи этих уровней. Однако в дальнейшем регулятор может уточнить свой прогноз из-за объявленных правительством изменений.



«В дальнейшем возможно уточнение прогноза Банка России с учетом детальной оценки влияния на экономическую динамику комбинации налогово-бюджетных мер, объявленных 14 июня 2018 года. В 2019 году есть риск некоторого замедления деловой активности. Однако в случае успешной реализации запланированных мер в среднесрочной перспективе ожидается более быстрый рост экономики по сравнению с текущим прогнозом Банка России», ― говорится в сообщении Центробанка.

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