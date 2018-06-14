Кризис
Пенсионный возраст для мужчин повысят до 65 лет, для женщин — до 63 лет
14 июнь 2018 (15:07)
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина озвучил параметры увеличения пенсионного возраста в России, сообщает «Коммерсантъ».
По его словам, реформа будет проводиться в два этапа, начиная с 2019 года. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин будет увеличен к 2028 году до 65 лет, для женщин — до 63 лет к 2034 году.
Ранее в Госдуме заявляли о том, что ко второму чтению законопроект о повышении пенсионного возраста может быть смягчен.
По его словам, реформа будет проводиться в два этапа, начиная с 2019 года. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин будет увеличен к 2028 году до 65 лет, для женщин — до 63 лет к 2034 году.
Ранее в Госдуме заявляли о том, что ко второму чтению законопроект о повышении пенсионного возраста может быть смягчен.
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