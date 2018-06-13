FIFA заберет выигрыш Екатеринбурга

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В ближайшую пятницу, 15 июня 2018 года, в Екатеринбурге пройдет первый из четырех матчей Чемпионата мира по футболу. Еще на стадии подготовки к мундиалю горожанам обещали выгоды и праздник. По мере приближения ЧМ-2018 заметными оказались только ужесточения правил, которые затронули интересы практически всех жителей города.С 1 июня 2018 года приближение мундиаля ощутили на себе пассажиры Екатеринбургского метрополитена в связи с ужесточением правил досмотра. Это сразу привело к неразберихе и давке возле рамок металлодетектора. Каждого пассажира обязуют пропускать ручную кладь через рентген. Кроме того, по своему усмотрению сотрудники службы транспортной безопасности и полиции заставляют людей, спустившихся в подземку, снимать верхнюю одежду.Примечательно, что до настоящего времени на станциях работает всего одна рамка из двух, хотя для ЧМ-2018 было закуплено новое оборудование. Неясным остается, как сотрудники служб транспортной безопасности должны реагировать на сигналы рамок. Также без ответа остается вопрос о сохранности вещей пассажиров на ленте рентгена. Владельцы ручной клади порой по несколько минут стоят у рамок металлодетектора, в то время как никто из персонала за вещами пассажиров не смотрит.Да и бдительность сотрудников метрополитена у горожан под сомнением. Неоднократно очевидцы замечали, что специалисты просто не смотрят на экран из-за большой нагрузки.В Екатеринбургском метрополитене признаются, что для обеспечения мер безопасности в полном объеме в штате не хватает сотрудников. При этом стоит отметить, что, к примеру, в метрополитене Санкт-Петербурга пассажиров не досматривают с таким же рвением.В дни матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет серьезно ограничено автомобильное движение. В городе на время мундиаля создадут два транспортных периметра. Один из них расположен в зоне притяжения «Екатеринбург Арены» в границах улиц Токарей — Московская — ВИЗ-бульвар — Гурзуфская. В дни игр —15, 21, 24 и 27 июня — здесь будут запрещены и передвижение на личном автотранспорте, и парковка.Второй транспортный периметр окружит ЦПКиО, где 12 июня открылась фан-зона. Здесь ограничений предполагается больше: в дни игр сборной России, а также в период проведения матчей на «Екатеринбург Арене» будут полностью закрывать движение по улицам Восточной (от улицы Большакова до ЦПКиО) и Ткачей (от улицы Машинной до ЦПКиО). Внутри транспортного периметра также запретят парковку личного автотранспорта.Администрация города прямо советует горожанам в эти дни пользоваться только общественным транспортом (ОТ), но стабильность его работы вызывает вопросы. Кроме того, жители Екатеринбурга, проживающие на территории транспортных периметров, уже столкнулись с проблемой вызова такси.Стоит отметить, что проведение мундиаля придется на начало лета, когда в Екатеринбурге разворачивается ремонт улично-дорожной сети. Логично, что, в отличие от предыдущих лет, работы не коснутся центральных улиц. Вместе с тем ремонт прилегающих к центру города магистралей лишит водителей дополнительного маневра и усилит нагрузку на всю транспортную систему. Достаточно вспомнить ситуацию, когда вместе с центром города ремонт проводился в Юго-Западном микрорайоне.Еще на стадии подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года продвигалась идея, что местный бизнес сможет заработать на мундиале. В Екатеринбурге, по всей видимости, эта формула окажется очень далекой от реальности.Администрация города рекомендовала предпринимателям, которые находятся в транспортном периметре возле арены, приостановить работу в дни матчей, поскольку клиенты просто не смогут к ним приехать. Из 259 объектов торговли, расположенных на этой территории, работу могут не прерывать только те, которые будут востребованы туристами.С этой точки зрения у заведений общепита, связанных с обслуживанием гостей, больше шансов получить прибыль от притока болельщиков по сравнению с другими отраслями. Однако организация питания на Центральном стадионе будет передана одному подрядчику, которого определят по итогам конкурса. Ориентируясь на опыт организации Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, можно предположить, что это будет крупная федеральная компания.Уральские производители также мало что смогут выручить на ЧМ-2018. По распоряжению FIFA вся реклама компаний, которые являются конкурентами спонсоров мундиаля, должна быть убрана в двухкилометровой зоне вокруг Центрального стадиона. В магазинах и заведениях общепита продукция конкурентов не должна попадаться потребителям на глаза.Определенные риски Чемпионат мира по футболу создал на рынке аренды жилья. Собственники квартир начали массово переходить в сегмент краткосрочной сдачи жилплощади. Однако такая тактика может обернуться для владельцев простоем и серьезными убытками после ЧМ-2018. В гостиничном бизнесе также наступает постепенное разочарование из-за отсутствия полной заполняемости фондов. Уже в Москве и Санкт-Петербурге отельеры начали снижать цены для гостей и, по всей видимости, эта практика может распространиться на другие города-организаторы.Единственной организацией, которая уверенно говорит о своих заработках от ЧМ-2018 в России, на сегодня является только FIFA. Международная федерация футбола рассчитывает заработать на мундиале рекордную для истории первенства сумму — 6,1 млрд долл США.